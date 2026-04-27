В США рассчитывают, что через 10 лет Луна станет домом для десятков тысяч людей

Источник изображения: topwar.ru

Глава американской космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор выдал прогноз по освоению Луны. По его словам, в 2030-х годах – конкретно в 2032 или 2033-м – любой житель северного пригорода Нью-Йорка сможет выйти на веранду, поднять голову к Луне и увидеть там огни. Потому что, как утверждает Тейлор, на спутнике будут жить и работать десятки тысяч человек:

Люди полетят на Луну к концу 2020-х годов. У нас будет там что-то вроде лунной базы. Вероятно, надувной жилой модуль с системой жизнеобеспечения.

Планы, конечно, грандиозные. Но давайте трезво оценим ситуацию. На сегодняшний день даже полет на Луну – это техническая проблема с кучей нюансов. Радиация, перепады температур, отсутствие атмосферы, психологическая совместимость экипажа.

Надувной модуль – это, безусловно, амбициозно. Но кто и как будет его разворачивать? Сколько тонн груза надо забросить на спутник, чтобы запустить «систему жизнеобеспечения»? И главное – за какие деньги?

Тейлор, конечно, ссылается на популярность космоса и развитие отрасли. Мол, через пять лет в космосе начнут работать центры обработки данных. Но это не строительство офиса в мегаполисе. Это вакуум, радиация и микрометеориты.

