НАТО, которая не оказывает поддержку США, не нужна (The Federalist, США)

Federalist: США не нужна НАТО без поддержки в Иране

Европейская часть НАТО не должна рассчитывать на дальшейшую поддержку США, считает колумнист Federalist. После начала операции против Ирана несколько стран закрыло доступ американцам к базам, построенным за их счет. Как считает автор статьи, таким образом союзник Штатов "берет поводок".

Димпи Брар (Dimpee Brar)

Если Европа хочет защиты, но оставляет за собой право саботировать действия защитника, пусть выстроит и финансирует собственный щит

Заявление Дональда Трампа о том, что для НАТО "вечеринка окончена", восприняли как вопль дикаря в светской гостиной. Но у этой фразы есть неучтивая добродетель: она правдива. 75 лет Европа пользовалась самым дорогим в истории бесплатным баром, а все расходы оплачивали Соединенные Штаты. Эту зависимость Европа называла "альянсом". Теперь, когда подали счет, и хозяин намекнул: может, у гостей есть что-то, кроме громких слов, — они пришли в ужас.

Лучше всего этот спектакль разоблачил Иран. Наиболее показательную роль сыграла европейская часть НАТО. Именно в тот момент, когда Европа больше всего нуждалась в защите США, она предпочла читать нотации, чинить препятствия и закрывать доступ к базам. Тем, что существуют исключительно благодаря американской силе и деньгам.

Иран любезно продемонстрировал миру ракетные возможности и напомнил простой географический факт: Европа к нему ближе, чем Штаты. И до европейских городов изящные иранские ракеты долетают легче и быстрее, чем пересекают океан.

Что бы там ни говорили об аятоллах, считать они умеют. С их колокольни Лондон, Париж, Берлин и Рим куда ближе Нью-Йорка и Вашингтона. Если у кого и есть прямой, жизненный интерес в том, чтобы иранский потенциал сдержали, обезвредили и уничтожили, так это у Европы.

Но когда США пытаются против этой угрозы использовать базы НАТО, которые возвели, оснастили и фактически обеспечивают американские налогоплательщики, Европа отвечает не действиями, а лицемерием. Вашингтон должен просить разрешения, заполнять формуляры и участвовать в дебатах в парламентах, которые не способны профинансировать собственные армии, а уж воевать и подавно. Америка тащит воз. Европа держит блокнот.

Америка в упряжке у Европы

Было бы смешно, не будь ставки так высоки. Континент, который не может защитить себя от иранских ракет, настаивает на праве сдерживать единственную державу, которая способна это сделать. НАТО превратилась в странную конструкцию: охранники должны звонить в дверь дома, который сами охраняют, а детишки решают, впускать их или нет.

Это наглядно демонстрирует, что в серьезном политическом смысле НАТО нам не союзник. Дружба означает общий риск, общую ношу и взаимность. А здесь — зависимость под видом партнерства и право вето под видом консультаций. Альянс становится механизмом, с помощью которого европейцы используют американскую силу ради собственной безопасности, но ограничивают ее использование какими-то душевными порывами. У США — ракеты, у Европы — сомнения.

Стратегическая реальность за всей этой театральностью проста. Соединенные Штаты не просто "составляют" НАТО. Они и есть НАТО. Уберите американские ядерные гарантии, управление, разведку, ВВС и ВМС, спутники. Что останется? Расписание конференций.

Метафора Трампа про "бумажного тигра" — это комплимент. Бумажный тигр хотя бы отдаленно напоминает зверя. НАТО без США — это картотека с красивой этикеткой.

Европа саботирует борьбу с Ираном

Особенно показательно поведение Европы во время иранского кризиса. Потому что в этот раз угроза нацелена скорее на нее, чем на США. В случае с Россией Европа мечется между страхом и торговлей. На публике она рисуется героем: осуждает боевые действия, произносит торжественные речи о порядке, основанном на правилах, и лозунги а-ля "Украина должна победить". Но на деле Европа годами спонсировала ту самую российскую военную машину, которую так презирает — посредством закупок российского газа и нефти.

А вот с иранскими ракетами траектория проста, а цель ясна: они летят в Европу.

И все равно Европа препятствует, настаивая, что США не должны использовать "их" базы, "их" территорию. Не должны проводить операции, которые могут вызвать недовольство Тегерана или собственных нежных избирателей. Те же лидеры, что не могут выставить боеспособные войска и тратить на оборону даже скромные 2% расходов, внезапно находят смелость сказать "нет" единственной стране, которая стоит между ними и последствиями их же трусости.

В этот момент язык "общих ценностей" превращается в фарс. Какую ценность считать общей, когда страна, готовая действовать, должна упрашивать тех, кто даже не дает доступа к аэродромам? К аэродромам, которые они не финансировали, не могут защитить и не смогли бы эксплуатировать без американской помощи? Реальная общая ценность — это комфорт. Европе дорог уютный морализм. Америка же до сих пор лелеет иллюзию равенства и благородства.

Эпизод с Ираном также обнажает глубокую обиду в нынешней форме НАТО: сам факт, что США вообще должны спрашивать у Европы разрешения. Америка гарантировала сдерживание и единственная способна демонстрировать силу за пределами континента. Однако при этом она кланяется парламентам, которые, если их оставить без помощи, не смогли бы защитить себя от тех самых угроз, перед которыми теперь просят США действовать более "ответственно".

Как зависимость превратилась в диктат

Эта инверсия, когда зависимость превращается в право командовать — и есть суть проблемы. Изначальный замысел НАТО: США расширяют военную мощь и укрепляют разоренную, но дееспособную Европу перед лицом смертельной опасности со стороны Советского Союза. Сегодня НАТО — это устройство, через которое легкомысленная Европа направляет, ограничивает и, при удобном случае, отрекается от той самой силы, которая не дает ей умереть. Так союзник берет поводок.

И все же факт остается фактом. Европу от уничтожения Россией или Ираном спасает только американская сила. Та самая, которую Европа так любит осуждать. Европейские армии, выхолощенные десятилетиями трат на социалку и философского пацифизма, не выдержат серьезного натиска. Это понимают как в Москве и Тегеране, так и в Пентагоне. Только в Брюсселе сей факт вежливо замалчивают.

Трамп прав: вечеринка окончена. Пора трезво посмотреть на вещи. Альянсы — это не священные реликвии, а политические договоренности. Альянс, в котором одна сторона все финансирует, всех снабжает и всем рискует, а другие только красуются, мешают и читают мораль, — не альянс, а обуза. НАТО должна либо действовать, либо умолкнуть.