Войти
ИноСМИ

Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Россия бьет рекорды по продаже истребителей Су-35: в 2025 году зарубежные заказы выросли в пять раз, пишет MWM. Однако Москва не останавливается на достигнутом, и в будущем у нее может появиться новый покупатель.

В 2025 году значительно увеличился экспорт российских истребителей дальнего радиуса действия Су-35. В прошлом году стало известно о заказе 48 таких самолетов для перевооружения ВВС Ирана и еще шести — для оснащения военно-воздушных сил Эфиопии. В феврале того же года 18 самолетов были поставлены в Алжир. Это означает пятикратное увеличение подтвержденных экспортных заказов в 2025 году — с 24 истребителей, проданных Китаю, до 96 единиц, приобретенных четырьмя разными иностранными покупателями.

Поскольку российский оборонный сектор значительно расширил масштабы производства Су-35, активно обсуждается возможность потенциальной покупки этих самолетов КНДР. Рост тесного стратегического партнерства между двумя странами может побудить Москву искать лазейки в действующем эмбарго ООН на поставки вооружений, чтобы снабжать своего соседа.

Северокорейские чиновники на протяжении нескольких лет проявляют интерес к закупке российских истребителей. В сентябре 2023 года они оценили производственные мощности и осмотрели кабину Су-57 на Авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, а также наблюдали за испытательным полетом нового Су-35.

Поскольку КНДР оказывает России помощь в продолжающемся конфликте на Украине и в противостоянии с НАТО, аналитики все чаще высказывают предположение, что Москва попытается компенсировать стоимость важной северокорейской военной техники не только передачей технологий, но и продажами истребителей. Сообщается, что Пхеньян проявлял интерес к покупке Су-35 еще в середине 2010-х годов, хотя эта информация, переданная южнокорейской разведкой, не была подтверждена.

Хотя КНДР самостоятельно производит широкий спектр авиационного вооружения, используемого для модернизации таких самолетов, как МиГ-29 и Су-25, без закупок иностранных истребителей возможности для более широкой программы модернизации останутся ограниченными.

Пхеньян обладает одной из крупнейших и наиболее автономных оборонных промышленностей в мире и обеспечивает почти все потребности Корейской народной армии (КНА) — от передовых атомных подводных лодок и эсминцев до современных основных боевых танков. Несмотря на значительные успехи в модернизации КНА за последние 15 лет, Военно-воздушные силы страны все еще остаются наименее развитым видом вооруженных сил и технологически значительно уступают потенциальным противникам.

Системы ПВО Северной Кореи относятся к числу самых мощных и многочисленных в мире и продолжают оперативно модернизироваться благодаря испытаниям новых подсистем и типов ракет, однако отсутствие современных истребителей остается серьезным недостатком для страны, которая по остальным показателям имеет одну из лучших систем обороны.

Хотя эксплуатация Су-35 требует высоких расходов, главным образом из-за его больших размеров. Более легкие истребители КНДР состоят на вооружении и активно применяются на протяжении долгого времени, поэтому теперь они нуждаются в более дорогом техническом обслуживании. Снятие с вооружения двух-четырех эскадрилий устаревших истребителей, таких как МиГ-19 или МиГ-21, могло бы высвободить средства, необходимые для финансирования обслуживания эскадрильи Су-35.

12-14 единиц стоят около одного миллиарда долларов, в то время как объем российского импорта оборонной продукции из КНДР оценивается в 10-20 миллиардов долларов в год. Таким образом, Су-35 является весьма доступным вариантом и будет гораздо более экономически выгодным в эксплуатации, чем устаревшие типы истребителей, которыми в настоящее время оснащено большинство северокорейских подразделений ВВС.

Главный недостаток Су-35 заключается в том, что, хотя он и способен конкурировать с передовыми европейскими истребителями и обладает заметным преимуществом в тактико-технических характеристиках, этот истребитель поколения "4++" будет уступать по эффективности в Восточной Азии, где широко развернуты истребители пятого поколения.

Тем не менее, ВВС Корейской народной армии могут попытаться обойти эту проблему, сосредоточившись на развертывании самолета для поддержки наземных средств ПВО. А многочисленные датчики при этом обеспечат значительное повышение ситуационной осведомленности сетей ПВО.

Су-35 может быть закуплен в небольших количествах в качестве временной меры, чтобы подготовить парк к более современным боевым авиационным средствам до появления истребителя пятого поколения Су-57М1 в начале 2030-х годов.

Тем не менее, наличие более совершенной альтернативы, Су-57, остается главным фактором, подрывающим привлекательность Су-35 для других потенциальных покупателей. Главное преимущество более старого истребителя, помимо его меньшей стоимости, заключается в том, что он может быть поставлен значительно быстрее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Иран
Китай
КНДР
Россия
Украина
Эфиопия
Южная Корея
Продукция
МиГ-19
МиГ-21
ПАК ФА
Су-25
Су-35
Компании
ООН
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
