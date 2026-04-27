Конфликт на Украине — теперь и конфликт Европы (The Wall Street Journal, США)

WSJ: ЕС придется предоставить Украине новый кредит уже в 2027 году

ЕС одобрил многомиллиардный кредит для удержания Украины на плаву, пишет WSJ. Однако этого может оказаться недостаточно: по прогнозам еврочиновников, Киеву потребуется новый пакет финансирования уже в следующем году.

Лоуренс Норман

Борьба с Россией на Украине теперь несомненно стала делом Европы.

На этой неделе Европейский союз одобрил кредиты в размере 105 миллиардов долларов, чтобы поддержать Киев до конца следующего года. Тем не менее, официальные лица предупредили, что этого может оказаться недостаточно.

Поскольку Россия намерена продолжать военную операцию, которая длится уже четыре года, а президент Трамп отстраняется от Европы и стремится сосредоточиться на Ближнем Востоке, Украина в очередной раз попадает в зависимость от традиционно осторожных стран ЕС.

Подтверждение кредита перед саммитом на Кипре в четверг стало новым признаком решимости и единства в блоке. Долгое время выплату средств блокировал недавно проигравший выборы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Впервые за много лет в зале нет россиян", — написал в социальных сетях премьер-министр Польши Дональд Туск, явно имея в виду Орбана, который поддерживал теплые отношения с Москвой, но не приехал на саммит ЕС после недавнего поражения на выборах. "Огромное облегчение", — добавил Туск.

Решение о финансировании, которое Орбан одобрил на этой неделе после поражения на выборах, принято в критический для Украины момент. Стране нужны средства для поддержания экономики и вооруженных сил в условиях непрекращающихся российских атак, поскольку Москва стремится освободить все больше населенных пунктов на востоке соседней страны. Киев зависит от западных стран в вопросах финансирования бюджета и закупки оружия, чтобы сдержать гигантскую армию России. Администрация Трампа прекратила предоставлять военную помощь этой восточноевропейской стране и стремилась выступить посредником в прекращении конфликта.

Владимир Зеленский заявил, что финансирование со стороны ЕС может подтолкнуть Россию к переговорам. "Это означает, что мы не сдаемся и мы сильны", — сказал он.

Предоставление кредита последовало за недавними заявлениями о том, что Киев будет производить оружие в сотрудничестве с европейскими странами, включая Германию, Данию, Норвегию и Великобританию.

Переложить бремя боевых действий на плечи Европы давно было целью администрации Трампа. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил на митинге, что прекращение финансирования Украины стало "одним из достижений, которыми я больше всего горжусь".

Тем не менее, на вопрос, является ли европейский кредит признаком того, что Украина больше не нуждается в США, Зеленский ответил, что его стране нужна вся возможная помощь. "Во время конфликта нам нужно все, — сказал он в четверг по пути на встречу с европейскими лидерами. — Нам нужны Соединенные Штаты".

США поставляют Украине важнейшие средства противовоздушной обороны, необходимые для перехвата российских баллистических ракет. Они также предоставляют украинским вооруженным силам разведывательные данные с поля боя. Европа не в состоянии заменить эту поддержку.

В то время как администрация Байдена поставляла военное оборудование напрямую Киеву, европейские страны теперь закупают оружие у США и отправляют его на Украину.

Зеленский выразил обеспокоенность тем, что использование американскими военными оружия, особенно перехватчиков, на Ближнем Востоке истощает запасы, необходимые Украине для обороны. Он отметил, что закупки американского оружия европейскими партнерами продолжаются.

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, на встрече стран, поддерживающих Украину, которая состоялась в этом месяце, Киев добился от Германии новых обязательств по предоставлению финансирования в размере 4 миллиардов долларов. Соглашения распространяются в основном на противовоздушную оборону, беспилотные летательные аппараты и совместное производство оборонной продукции.

В последние недели Зеленский ужесточил тон в отношении США. В четверг глава украинского режима заявил, что ожидает визита американских посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев. В интервью украинским СМИ на этой неделе он сказал, что их отсутствие станет проявлением "неуважения", учитывая, что они уже побывали в Москве.

"Сегодня конфликт на Украине — вопросом номер один для нас. Для американцев же война против Ирана является вопросом номер один", — заявил Зеленский журналистам в переписке в WhatsApp в четверг.

Хотя затянувшаяся борьба в Брюсселе завершается предоставлением кредита в размере 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов), уже есть опасения, что блоку придется вернуться к финансированию Украины в следующем году, а не в 2028 году, как ожидается.

Предполагается, что кредит ЕС покроет существенную часть основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на этот и следующий год. По словам дипломатов, Япония и западные страны, такие как Великобритания, ведут переговоры о предоставлении примерно 45 миллиардов евро, необходимых до конца 2027 года, однако средства пока не выделены.

Кроме того, по словам дипломатов, дефицит финансирования Украины на следующий год вырос с момента первоначального планирования кредитного пакета. Они исходят из того, что Украине потребуется еще 19 миллиардов евро для покрытия потребностей бюджета в следующем году. Это означает, что через 12 месяцев лидерам ЕС, возможно, придется искать новый кредит на десятки миллиардов евро.

В последнее время Евросоюз столкнулся с множеством проблем, включая кризис в отношениях с администрацией Трампа и новый скачок цен на энергоносители, вызванный войной с Ираном. Националистические партии во Франции и Германии призывают прекратить финансирование Киева. Любые попытки выделить Украине новые средства в следующем году натолкнутся на препятствия, которые вытекают из президентских выборов во Франции.

Пока что угроза со стороны России (Россия не представляет угрозы для стран ЕС, в отличие от них самих — прим. ИноСМИ) и решительная поддержка Украины со стороны некоторых более богатых членов блока, прежде всего Германии, стран Северной Европы, Нидерландов и Польши, гарантируют, что помощь со стороны Брюсселя остается на прежнем уровне. То же самое касается военного опыта и опыта использования дронов, которые Киев может передать Европе. В будущем, европейцы предпочли бы видеть Россию связанной боевыми действиями на Украине, чем угрожающей границам ЕС (а Россия предпочла бы видеть НАТО подальше от своих границ — прим. ИноСМИ).

Тем не менее, лидеры и высокопоставленные чиновники признают, что борьба за то, чтобы столицы стран блока оставались сосредоточенными на Украине и продолжали ее поддерживать, становится все более сложной.

Между тем прогресс в долгом стремлении Украины к членству в Европейском союзе идет медленно. Чиновники в Брюсселе выдвинули идею предоставить Киеву некоторые преимущества членства в ближайшие годы в качестве символического шага к вступлению. Но Зеленский отверг эту идею как недостаточную.

"Украине не нужно символическое членство в ЕС. Она обороняется и, безусловно, защищает Европу (от кого, хотелось бы узнать — прим. ИноСМИ). И она защищает Европу не символически — люди действительно гибнут", — сказал Зеленский.