Бывший представитель США в НАТО предостерег Европу от ошибочной критики Трампа из-за Ирана (Politico, США)

Экс-представитель США в НАТО Волкер предостерег ЕС от критики в адрес Трампа

Европейцы совершают огромную ошибку, критикуя Трампа и его политику в Иране, приводит слова бывшего представителя США в НАТО Politico. Вместо этого союзникам Вашингтона по НАТО стоило бы "включить обаяние", иначе последует суровое наказание.

Энн МакЭлвой (Anne McElvoy), Питер Сноудон (Peter Snowdon)

Бывший посол США при НАТО призывает британских и европейских политиков не отталкивать Дональда Трампа критикой действий его администрации в отношении иранского конфликта и его последствий.

Курт Волкер, посланник США в НАТО в 2008–2009 годах, а затем спецпредставитель США по Украине в период первой администрации Трампа, предупредил: европейские политики, которые публично осуждают подход президента США, "совершают очень серьезные ошибки".

"Можно думать, что это огромная глупость и она приведет к тяжелым последствиям, но вовсе не обязательно произносить это вслух, — заявил Волкер в беседе с Энн МакЭлвой для подкаста издания POLITICO EU Confidential, опубликованного в пятницу. — Произнося такие вещи, вы отталкиваете Дональда Трампа и рискуете тем, что он увяжет ваше недовольство его политикой со своим недовольством некоторыми вашими политическими решениями".

Волкер добавил, что это может привести к разрыву трансатлантических отношений, которые по-прежнему ценны для обоих континентов. "Так что я не думаю, что это мудрый способ вести дела с президентом", — заявил он.

Европейские лидеры в последние недели все жестче спорят с администрацией США из-за конфликта вокруг Ирана, начатого США и Израилем 28 февраля. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам и по союзникам США в регионе, а затем перекрыл Ормузский пролив — ключевую морскую артерию, через которую проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Трамп резко высказался в адрес стран НАТО, которые ограничили доступ к своим военным базам для использования американскими силами, отдельно упомянув Великобританию и Испанию, и в то же время похвалил страны, оказывающие большую поддержку.

Союзники США неоднократно обещали помочь возобновить судоходство в этом узком торговом районе, но только после полного прекращения боевых действий, что вызывает недовольство Трампа.

Великобритания оказала сопротивление

В Великобритании премьер-министр Кир Стармер ясно дал понять, что не поддерживает эту войну. "Это не наша война... Я не собираюсь менять свое мнение. Я не отступлю", — заявил он в британском парламенте ранее в этом месяце.

Рэйчел Ривз, министр финансов Великобритании, заявила на прошлой неделе накануне поездки в Вашингтон, что решение Трампа начать конфликт без понятной стратегии является "глупостью", и добавила: "Не думаю, что сегодня мы находимся в большей безопасности, чем несколько недель назад".

Заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми назвал угрозы Трампа в адрес Стармера "мелочными и недостойными".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что начатый Трампом конфликт нарушает международное право.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил наиболее резко, назвав войну "незаконной, абсурдной и жестокой".

Волкер встал на защиту мотивов Трампа, заявив, что превентивный удар был оправданным, поскольку должен был помешать Ирану получить ядерное оружие. По его словам, США в прошлом году нанесли удары по иранским ядерным объектам — Трамп назвал это "выдающимся военным успехом" и заявил, что операция уничтожила способность страны создать бомбу.

Иран отрицает намерение создавать ядерное оружие, но Волкер это опроверг. "Они хотят создать ядерное оружие. Они пытаются сделать это десятилетиями. И даже если они согласятся, что не будут этого делать, скорее всего, они все равно это сделают. И США придется смотреть правде в глаза", — заявил он.

Он также поддержал решение Трампа 2018 года выйти из ядерной сделки 2015 года, согласованной при прежнем президенте Бараке Обаме. Соглашение ограничивало иранскую ядерную программу и предусматривало международный контроль со стороны Международного агентства по атомной энергии.

"Я считаю, что это было ошибочное соглашение, и его не следовало заключать", — добавил Волкер.

Это идет вразрез с позицией многих европейских стран, которые участвовали в первоначальных переговорах по иранской ядерной программе.

Администрацию Трампа все сильнее раздражает отсутствие энтузиазма в Европе по поводу конфликта, и она составляет что-то вроде списка "хороших и плохих" стран НАТО, чтобы наказать тех, кто "создавал проблемы", сообщало издание POLITICO.

Волкер заявил, что европейским лидерам следует проявлять большую осторожность в реагировании на внутреннее общественное мнение, которое решительно выступает против войны, и не занимать позиции, которые могут вызвать гнев Трампа.

"Есть способы проявлять инициативу... не делая при этом ненужных выпадов в адрес президента Трампа, которые на деле ничем не помогают", — сказал он.

Будьте любезнее с Трампом

По словам Волкера, европейским лидерам лучше брать пример с генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который, поддерживая кампанию против Ирана, старается не злить Трампа.

"Работать с президентом Трампом, выказывать одобрение, демонстрировать энтузиазм, потому что... он оказывает им услугу", — таков подход, который Европе следует выбрать, считает Волкер.

Он также призвал канцлера Германии Фридриха Мерца "включить обаяние" на полную в отношениях с Трампом. Германия не ограничивала использование ключевой авиабазы Рамштайн, а Мерц не вступал в конфликты с президентом США, хотя и заметил, что сейчас отношения с Вашингтоном "просто сложные".

Мерц, по словам Волкера, ведет себя с президентом более сдержанно, чем Стармер, и Трамп не отвечает ему тем же, чем отвечал британскому премьеру. "В отличие от Кира Стармера, которого президент Трамп, похоже, любит немного "поддразнить", чуть-чуть поддеть, с Мерцем лично он так не делает", — сказал Волкер.

Мерц пригласил Трампа посетить место рождения его деда на западе Германии. Если поездка состоится, "я бы просто проследил за тем, чтобы президент Трамп уехал оттуда с ощущением, что к нему отнеслись с уважением, потому что именно этого он жаждет".

Волкер также защищал подход Трампа к Ирану, который встревожил многих европейских лидеров. Президент резко метался от заявлений о завершении боевых действий к угрозам "стереть" иранскую цивилизацию и к обещаниям разрушать гражданскую инфраструктуру страны.

"Он пытается жесткой риторикой и предельно крайними позициями продемонстрировать силу и жесткость в духе показного мачизма и заставить иранцев прислушаться", — объяснил Волкер.