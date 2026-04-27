«Сделаны выводы из опыта ВСУ»: соседи против отказа Эстонии от закупки БМП CV90

Эстония получила в общей сложности 81 подержанную машину на базе платформы CV90 в рамках двух сделок: 2014 года из Нидерландов (44 БМП CV9035NL) и 2016 года из Норвегии (37 корпусов CV90 Mk I без башен для переоборудования в специализированные машины поддержки). В последние годы Таллин планировал заменить эту технику новой моделью шведской БМП CV90, видимо, последней версией MkIV.

Но эстонское правительство приняло решение приостановить программу закупки новых CV90 и направить полмиллиарда евро, ранее выделявшихся на эти машины, на иные цели. Вместо приобретения новых БМП будут израсходованы около €100 млн на капремонт и модернизацию уже имеющихся 44 бывших голландских БМП CV9035, чтобы продлить срок их службы на 10 лет.

Министр обороны Ханно Певкур заявил по этому поводу:

Сделанные из опыта Украины выводы, рыночная ситуация и рекомендации командующего силами обороны привели правительство к такому решению. Главная причина (отказа от покупки новых БМП) заключается в том, что доля тяжёлой техники на поле боя уменьшается.

Теперь Эстония нацелилась на организацию ПВО и противодроновой обороны. На создание многоуровневой системы обнаружения и подавления беспилотников вдоль восточной границы и в крупнейших городах будет инвестировано более €200 млн. Для усиления ПВО будут закуплены дополнительные сенсоры, радары и средства поражения. Так, к концу 2026 года ожидается поставка ЗРК среднего радиуса IRIS-T SLM (закупленных совместно с Латвией). Предполагаются дополнительные закупки польских ПЗРК Piorun и ракет к ним.

Предусматривается закупка различных типов ударных и разведывательных БПЛА, наземных безэкипажных аппаратов (вероятно, на базе эстонских платформ типа THeMIS).

Планируется увеличение огневой мощи на дальних дистанциях за счёт заказа ещё трёх ПУ РСЗО HIMARS (в дополнение к 6 единицам), приобретения РСЗО Chunmoo (дополнительно к 6 уже закупленным), а также расширения парка САУ K9 Thunder (до 36) и Caesar (до 18).

На этом фоне соседи Эстонии выступили против пересмотра своей закупочной политики. Латвия продолжает закупать новую бронетехнику, остановив свой выбор на испанской гусеничной БМП ASCOD 2 (84 единицы за €770 млн), как и Литва, ожидающая поставки БМП CV90 MkIV (100 экземпляров за оценочно €1–1,3 млрд). Обе эти страны рассматривают новые бронемашины как необходимое условие для создания надёжных сил сдерживания.

