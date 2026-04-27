Премьер-министр Польши ставит под сомнение "приверженность" США делу обороны Европы (Financial Times, Великобритания)

FT: Дональд Туск ставит под сомнение приверженность США делу обороны Европы

Премьер-министр Польши выразил сомнение в том, что США сохранят "приверженность" своим обязательствам в рамках НАТО, пишет FT. Поэтому Дональд Туск призывает своих европейских союзников превратиться в "настоящий альянс" для защиты континента.

Генри Фой (Henry Foy), Барбара Моенс (Barbara Moens)

Дональд Туск считает, что Европейский союз должен укрепить механизм взаимной обороны по статье 42.7.

Дональд Туск заявил FT, что "самый большой и важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты проявить ту же приверженность, о которой говорится в наших договорах [НАТО]". Он предупредил, что Россия может напасть на одного из членов альянса уже через "несколько месяцев" (Россия не готовит нападение на страны НАТО, — прим. ИноСМИ).

Это необычное заявление польского лидера отражает растущую неопределенность в Европе после угроз президента Дональда Трампа и его колебаний в отношении обязательств по защите континента.

"Для всего восточного фланга, для моих соседей... вопрос заключается в том, остается ли НАТО по-прежнему организацией, готовой как в политическом, так и в военно-техническом плане реагировать, например, на попытку нападения со стороны России", — сказал он.

Туск отметил, что некоторые члены возглавляемого США оборонного альянса "делали вид, что ничего не произошло", когда в прошлом году воздушное пространство Польши нарушили порядка 20 беспилотников (Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства Польши, — прим. ИноСМИ).

Он также подчеркнул, что его слова не следует рассматривать "как скептицизм по поводу статьи 5 [обязательства НАТО о взаимной обороне], а скорее, как мечту о том, что гарантии на бумаге превратятся в нечто реальное".

"Для нас действительно важно знать, что все страны будут относиться к обязательствам в рамках НАТО так же серьезно, как Польша", — подчеркнул он.

Польша тратит на оборону больше всех членов НАТО в процентном отношении к ВВП. Страна уже достигла целевого показателя альянса в 5% и входит в число наиболее убежденных сторонников НАТО и трансатлантического партнерства в Европе.

Польский премьер заявил, что у него "нет комплексов" по поводу отношений между США и Польшей. "Вашингтон рассматривает Варшаву как лучшего и ближайшего союзника в Европе. Но для меня настоящая проблема заключается в том, как это будет выглядеть на практике, если что-то произойдет".

"Я хочу верить, что [статья 5] по-прежнему действует, но иногда, конечно, меня одолевают сомнения", — добавил он. "Не хочу выглядеть пессимистом... но сегодня нам нужен и практический контекст".

Предупреждение Туска прозвучало во время саммита ЕС на Кипре, где обсуждается вопрос о статье 42.7 Договора о Европейском союзе, которая закрепляет принцип взаимной обороны. Это ответ на угрозы Трампа выйти из состава Североатлантического альянса и его неоднозначные заявления о соблюдении статьи 5.

Евросоюз старается играть более активную роль в сфере обороны после начала военной операции России на Украине в 2022 году. В частности, блок финансирует закупки вооружения, координирует производство оружия и объединяет государства-члены в рамках совместной оборонной инфраструктуры, например, в сфере средств противодействия беспилотным системам.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен этой весной заявила, что блок должен "реализовать" статью 42.7. Однако многие страны по-прежнему с осторожностью относятся к действиям, которые можно расценить как подрыв авторитета НАТО или сомнение в приверженности США защите Европы — основы безопасности континента со времен Второй мировой войны.

Уход с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, союзника Владимира Путина, открывает возможности для дискуссий о статье 42.7 и более активной роли ЕС в защите континента.

Туск заявил, что пока Орбан находился у власти, "прямой связи с Будапештом" в вопросах обороны не было. Избрание проевропейского консерватора Петера Мадьяра "безусловно сделает Венгрию гораздо более надежным партнером с точки зрения обороны и его подхода к России", считает глава Польши.

Польский лидер отметил, что в ходе обсуждений статьи 42.7 речь идет об определении практических способов, которыми страны смогут поддерживать друг друга в случае нападения.

"Чтобы создать настоящий альянс, который будет существовать не только на бумаге, нужны реальные инструменты и подлинная сила в плане средств обороны, мобильности вооруженных сил и так далее. Это очень актуальная проблема на сегодняшний день", — сказал он.

"Именно поэтому реинтеграция Европы стала для меня навязчивой идеей, моей миссией", — добавил Туск. "Это предполагает общую оборону... общие усилия по защите наших восточных границ".

"Как ни парадоксально, но если и есть какие-то положительные аспекты конфликта на Украине, то это один из них: Европа все больше осознает, что мы должны действовать сообща в военной сфере [и] в сфере обороны", — отметил премьер-министр.