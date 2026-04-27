Тяжеловес и координатор: предлагается два варианта истребителя Су-57 ВВС Индии

Источник изображения: topwar.ru

Россия расширила своё предложение Индии относительно продажи Су-57: теперь речь идёт о возможности приобретения двух типов машин – тяжеловеса и координатора.

Модификация Су-57М1 является модернизированной одноместной версией, имеющей превосходные ЛТХ, повышенную малозаметность и силовую установку нового поколения. Двигатель АЛ-51Ф1 («Изделие 30») обеспечит по сравнению с АЛ-41Ф1 более высокую тягу, повысит топливную экономичность и даст возможность длительного сверхзвукового крейсерского полёта. Это увеличит боевой радиус самолёта и высотные характеристики, а также улучшит профиль ускорения.

Су-57М1 получил изменения в конструкции планера, включая расширенный несущий корпус и более плоский профиль фюзеляжа, что направлено на снижение радиолокационной заметности при одновременном увеличении внутреннего отсека вооружения, что превратит самолёт в настоящего тяжеловеса на поле боя.

Москва предложила предоставить Индии доступ к исходному коду машины, что является крайне важной уступкой и позволит местной промышленности интегрировать собственные подсистемы, такие как радар с АФАР Virupaksha, дальнобойные ракеты Astra и BrahMos-NG, фактически превращая Су-57М1 в «гибридную» платформу, что соответствует курсу Нью-Дели на локализацию производства оборонной продукции.

Второй модификацией, предлагаемой Индии, является двухместная конфигурация MUM-T, разработанная специально для проведения операций с участием пилотируемых и беспилотных ЛА. Эта версия предусматривает второе место для офицера по системам вооружения или для «командира миссии», чья основная роль заключается в управлении и координации приданных аппаратов.

В издании IDRW отмечается по этому поводу:

Россия позиционирует этот вариант как ступеньку к концепции истребителя 6-го поколения, в рамках которой пилотируемые машины выступают в качестве воздушных командных узлов, управляющих роями автономных или полуавтономных дронов.

В этой конфигурации Су-57 планируется использовать для управления от 4 до 8 тяжёлыми ударными малозаметными БПЛА типа С-70 «Охотник-Б». Эти дроны расширят зону действия сенсоров самолёта, будут нести дополнительное вооружение и выполнять задачи с высоким риском, например, по проникновению в тыл противника. Архитектура описывается как открытая и модульная, что позволит Индии интегрировать свои собственные беспилотные системы и сенсорные сети в эту экосистему.

В издании указывается, что Су-57М1, по-видимому, близок к оперативной зрелости, однако двухместный вариант MUM-T всё ещё находится в разработке – «на авиазаводе идёт сборка прототипа».

  • Обсуждаемое
  • 27.04 08:19
  • 31
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.04 03:38
  • 15635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.04 01:49
  • 1
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 01:41
  • 1
После тостов за кредит на 90 миллиардов евро у лидеров ЕС наступило похмелье (Politico, США)
  • 26.04 09:35
  • 2
Линкор по цене авианосца: ВМС США запросили финансирование для класса Trump
  • 25.04 20:36
  • 15
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 25.04 15:24
  • 0
Беларуси стоит задуматься о развитии собственной ядерной программы
  • 24.04 23:58
  • 2
Российский дрон-амфибия "Меридиан" готов к испытаниям на воде
  • 24.04 21:47
  • 1
Министр финансов Украины Марченко: "У нас достаточно средств и оружия, чтобы противостоять России хотя бы до середины 2025 года" (El País, Испания)
  • 24.04 16:17
  • 2
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 24.04 15:48
  • 130
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.04 13:10
  • 6
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 24.04 10:43
  • 1094
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.04 09:58
  • 0
Экономика, как зеркало политики