Тяжеловес и координатор: предлагается два варианта истребителя Су-57 ВВС Индии

Россия расширила своё предложение Индии относительно продажи Су-57: теперь речь идёт о возможности приобретения двух типов машин – тяжеловеса и координатора.

Модификация Су-57М1 является модернизированной одноместной версией, имеющей превосходные ЛТХ, повышенную малозаметность и силовую установку нового поколения. Двигатель АЛ-51Ф1 («Изделие 30») обеспечит по сравнению с АЛ-41Ф1 более высокую тягу, повысит топливную экономичность и даст возможность длительного сверхзвукового крейсерского полёта. Это увеличит боевой радиус самолёта и высотные характеристики, а также улучшит профиль ускорения.

Су-57М1 получил изменения в конструкции планера, включая расширенный несущий корпус и более плоский профиль фюзеляжа, что направлено на снижение радиолокационной заметности при одновременном увеличении внутреннего отсека вооружения, что превратит самолёт в настоящего тяжеловеса на поле боя.

Москва предложила предоставить Индии доступ к исходному коду машины, что является крайне важной уступкой и позволит местной промышленности интегрировать собственные подсистемы, такие как радар с АФАР Virupaksha, дальнобойные ракеты Astra и BrahMos-NG, фактически превращая Су-57М1 в «гибридную» платформу, что соответствует курсу Нью-Дели на локализацию производства оборонной продукции.

Второй модификацией, предлагаемой Индии, является двухместная конфигурация MUM-T, разработанная специально для проведения операций с участием пилотируемых и беспилотных ЛА. Эта версия предусматривает второе место для офицера по системам вооружения или для «командира миссии», чья основная роль заключается в управлении и координации приданных аппаратов.

В издании IDRW отмечается по этому поводу:

Россия позиционирует этот вариант как ступеньку к концепции истребителя 6-го поколения, в рамках которой пилотируемые машины выступают в качестве воздушных командных узлов, управляющих роями автономных или полуавтономных дронов.

В этой конфигурации Су-57 планируется использовать для управления от 4 до 8 тяжёлыми ударными малозаметными БПЛА типа С-70 «Охотник-Б». Эти дроны расширят зону действия сенсоров самолёта, будут нести дополнительное вооружение и выполнять задачи с высоким риском, например, по проникновению в тыл противника. Архитектура описывается как открытая и модульная, что позволит Индии интегрировать свои собственные беспилотные системы и сенсорные сети в эту экосистему.

В издании указывается, что Су-57М1, по-видимому, близок к оперативной зрелости, однако двухместный вариант MUM-T всё ещё находится в разработке – «на авиазаводе идёт сборка прототипа».