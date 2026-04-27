«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

Фото: Jeremy Lock / Reuters
MWM: Финские истребители F-35 оптимальны для ударов ядерным оружием по России

Military Watch Magazine (MWM) сообщил о приближении Финляндии к соглашению с США о совместном использовании ядерного оружия (ЯО) на истребителях пятого поколения F-35 на границе с Россией. Финны должны получить 64 таких самолета.

F-35 считается оптимальным средством доставки ядерного оружия, поскольку его отсеки для вооружения способны нести две бомбы B61, а его передовые возможности в области малозаметности и радиоэлектронной борьбы обеспечивают значительную живучесть при нанесении ударов вглубь российской территории

Military Watch Magazine

Согласно оценке журнала, одна ядерная бомба B61-13 позволяет истребителю F-35 за один удар уничтожить более 310 тысяч жителей Москвы или 360 тысяч жителей Санкт-Петербурга.


Истребитель F-35A Lockheed Martin в Терво, Финляндия.
Источник: Ole Andreas Vekve / NTB / Reuters

Также MWM написал, что российские истребители пятого поколения Су-57 могут наносить удары ЯО, но их развертывание в приграничных с Финляндией регионах только ожидается.

Финские власти захотели разрешить ввоз ядерного оружия

Министерство обороны Финляндии ранее сообщило, что правительство страны предложило разрешить ввоз и хранение ЯО в рамках обеспечения обороноспособности государства.

Правительство предлагает устранить правовые барьеры, препятствующие ввозу ядерных устройств в Финляндию, а также их транспортировке, поставке или хранению на территории страны в рамках обеспечения обороноспособности Финляндии, коллективной обороны НАТО или сотрудничества в области обороны

проект Минобороны Финляндии

Глава финского ведомства Антти Хяккянен заявил, что законопроект направлен на максимальное повышение безопасности республики в непредсказуемой оперативной обстановке и призван «повысить порог» применения военной силы против Финляндии и НАТО.

В России решение Хельсинки назвали рискованным

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал планы Финляндии разместить «ядерную дубину» у границ России.


Первая серийная ядерная бомба B61-13.
Источник: U.S. Department of Energy / Wikipedia

Он отметил, что финские власти, разрешая ввоз ЯО на территорию республики, принимают серьезное и очень рискованное для себя решение, о котором могут пожалеть. Это скажется на позициях руководства Финляндии, считает парламентарий. По его словам, указанная страна из нейтральной превращается в русофобское государство, которое поддерживает гонку вооружений.

Любое размещение оружия, а тем более ядерного, потребует от нас обязательных ответных мер для сдерживания. И я думаю, что финнам они очень не понравятся

Алексей Чепа

депутат Госдумы

В Кремле отреагировали на планы Хельсинки

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее отреагировал на планы Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия. Представитель Кремля назвал это концентрированной конфронтацией.

Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин ранее заявил, что Польша, которая планирует провести с Францией совместные учения военно-воздушных сил и отработать удары по целям России, хочет получить доступ к ЯО.

