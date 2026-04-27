Пентагон в письме предложил приостановить членство Испании в НАТО из-за разногласий по Ирану (Reuters, Великобритания)

Reuters: США предложили исключить Испанию из НАТО

Трамп раскритиковал Испанию после отказа предоставить доступ к военным базам, сообщает Reuters. В администрации США даже прозвучали предложения исключить страну из НАТО. Премьер-министр Санчес не оставил подобные выпады без внимания и жестко ответил на них.

Фил Стюарт (Phil Stewart)

Сотрудник Пентагона сообщил Reuters, что внутреннее письмо ведомства содержит варианты наказания для союзников по НАТО, которые, как считают США, не помогли американцам в войне с Ираном. Среди вариантов — приостановка членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по британским претензиям на Фолклендские острова.

На условиях анонимности источник рассказал, что в письме изложены варианты мер, а оно само пропитано раздражением из-за нежелания и отказа ряда союзников предоставить США доступ к базам, право базирования и пролета (более известный, как access, basing and overflight, ABO).

Как сказано в письме, ABO — это "это всего лишь базовая норма для НАТО". Чиновник также сообщил, что варианты мер обсуждаются в Пентагоне на высоком уровне. Один из них предлагает отстранить "проблемные" страны от значимых и престижных позиций в альянсе.

Дональд Трамп резко осудил союзников по НАТО за отказ отправить флоты для открытия Ормузского пролива. Он закрылся для международного судоходства после начала воздушной войны 28 февраля.

Также Трамп объявил, что не исключает выход США из альянса. В интервью Reuters 1 апреля на соответствующий вопрос он ответил: "Разве на моем месте вы поступили бы иначе?"

Чиновник сообщил: в письме не предлагается ни выход США из НАТО, ни закрытие американских баз в Европе. Однако чиновник отказался уточнить, входит ли в варианты мер сокращение развернутых в Европе сил США.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон (Kingsley Wilson) прокомментировал письмо: "Как сказал президент Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для союзников по НАТО, они нас не поддержали. Министерство войны даст президенту надежные варианты, которые гарантируют, что союзники перестанут быть бумажным тигром и начнут вносить необходимый вклад. Дальнейших комментариев по поводу любых внутренних обсуждений на этот счет у нас нет".

Администрация Трампа: Европа считает себя особенной

По мнению аналитиков и дипломатов, война США и Израиля с Ираном вызывает серьезные вопросы о будущем 76-летнего блока НАТО. Также конфликт провоцирует беспрецедентное беспокойство, что США могут не защитить европейских союзников в случае нападения.

Великобритания, Франция и другие заявляют, что присоединение к морской блокаде США будет означать вступление в войну. При этом они готовы помогать держать пролив открытым после устойчивого перемирия или окончания войны.

Чиновники администрации Трампа подчеркивают: НАТО — не дорога с односторонним движением. Они недовольны Испанией, где социалисты запретили использовать базы и воздушное пространство страны для ударов по Ирану. У США там две важные военные базы: станция ВМС "Рота" и авиабаза "Морон".

Политические меры из письма призваны послать сильный сигнал союзникам по НАТО с целью "снижения чувства вседозволенности у европейцев". В письме сказано, что приостановка членства Испании в НАТО почти не повлияет на военные операции США, но окажет большой символический эффект.

Источник не сообщил, как США намерены прийти к этому. Reuters также не смогло оперативно установить, существует ли в альянсе соответствующий механизм. Премьер-министр Испании Санчес ответил на вопрос об этой информации перед встречей лидеров ЕС на Кипре, посвященной в том числе статье о взаимной обороне НАТО. "Мы работаем не с электронными письмами. Мы работаем с официальными документами и позициями правительств, в данном случае правительства Соединенных Штатов", — заявил он.

Также в письме предлагается вариант пересмотра дипломатической поддержки США в отношении давних "имперских владений" в Европе. Пример — Фолклендские острова близ Аргентины. Сайт Госдепартамента сообщает, что они находятся под управлением Великобритании, но на них по-прежнему претендует Аргентина, чей президент Хавьер Милей — союзник Трампа. В 1982 году Британия и Аргентина вели короткую войну за острова. Последняя попыталась захватить их, но безуспешно. До капитуляции Аргентины погибло около 650 аргентинских солдат и 255 британских военных.

Британского премьера Кира Стармера Трамп не раз оскорблял и называл трусом из-за отказа присоединиться к войне с Ираном. Трамп сказал, что Стармер — "не Уинстон Черчилль", а британские авианосцы назвал "игрушками". Страна поначалу отклонила просьбу США об атаках на Иран с двух британских баз, но затем разрешила оборонительные миссии с целью защиты жителей региона, включая британцев, на фоне ответных ударов Ирана.

Ранее в этом месяце министр обороны Пит Хегсет обратился к журналистам в Пентагоне и заявил, что война с Ираном "многое обнажила". По его словам, дальнобойные ракеты Ирана не долетают до США, но могут достичь Европы. "Мы сталкиваемся с вопросами, препятствиями и нерешительностью... Союз теряет смысл, если в нем есть страны, которые не хотят поддержать вас, когда вы в них нуждаетесь", — сказал Хегсет.