NYT: Америка тратит на войну с Ираном почти миллиард долларов в день

Затраты США на войну с Ираном оцениваются в сумму от 28 до 35 миллиардов долларов, пишет The New York Times. При этом запасы критически важных боеприпасов сильно сократились, на их восполнение уйдут годы. Вести в это время какую-то еще войну Америка будет неспособна.

Эрик Шмитт (Eric Schmitt), Джонатан Свон (Jonathan Swan)

Срочные попытки Пентагона довооружить свои войска на Ближнем Востоке снижают его готовность противостоять таким вероятным противникам как Россия и Китай. Об этом говорят чиновники из администрации и представители конгресса.

За время войны с Ираном, начавшейся в конце февраля, Соединенные Штаты израсходовали около 1 100 крылатых ракет-невидимок большой дальности, созданных для ведения военных действий с Китаем. Это почти весь запас таких боеприпасов из американского арсенала. Военные выпустили более 1 000 ракет "Томагавк" (Tomahawk), то есть примерно в 10 раз больше, чем Пентагон закупает ежегодно.

Армия в ходе войны потратила более 1 200 ракет-перехватчиков "Пэтриот" (Patriot), запуск которых обходится в четыре с лишним миллиона за штуку, а также свыше 1 000 высокоточных ударных ракет Precision Strike и ATACMS наземного базирования. Таким образом, запасы этих боеприпасов существенно сократились, что вызывает большую тревогу у подготовившего внутренние оценки министерства обороны и у руководства конгресса.

Война с Ираном значительно истощила запасы американских боеприпасов за рубежом и вынудила Пентагон отправлять на Ближний Восток бомбы, ракеты и прочие средства борьбы из региональных командований в Азии и Европе. По словам администрации Трампа и представителей конгресса, сокращение арсеналов у этих командований снизило их готовность противостоять вероятному противнику, какими являются Россия и Китай, а также вынудило США искать способы увеличения производства для снабжения войск.

Конфликт также продемонстрировал чрезмерную зависимость Пентагона от запредельно дорогих ракет и боеприпасов, особенно для ПВО и ПРО. Возникли вопросы относительно того, сможет ли оборонная промышленность быстро разработать более дешевое оружие, особенно ударные дроны.

Министерство обороны не раскрывает, сколько боеприпасов было использовано за 38 дней войны до вступления две недели тому назад в силу соглашения о прекращении огня. Пентагон утверждает, что поразил свыше 13 000 целей. Официальные лица говорят, что за этой цифрой скрывается огромный расход бомб и ракет, которыми бомбардировщики, штурмовики и артиллерия наносят удары по крупным целям многократно.

Официальные лица из Белого дома отказываются дать оценку стоимости конфликта на данный момент, но две независимые группы заявляют, что затраты ошеломляющие: от 28 до 35 миллиардов долларов, или чуть менее миллиарда долларов в день.

Как сообщили законодателям военные, только за первые два дня были израсходованы боеприпасы на сумму 5,6 миллиарда долларов.

Чтобы восстановить американские запасы до прежнего объема, Соединенным Штатам придется принимать непростые решения о том, как сохранить свою военную мощь. "С текущими темпами производства на восстановление израсходованных боеприпасов могут уйти годы", — сказал на этой неделе сенатор-демократ Джек Рид из Род-Айленда, работающий в комитете по вооруженным силам.

"В Соединенных Штатах много боеприпасов, запасы которых вполне достаточны, но некоторых критически важных боеприпасов для поражения наземных целей и для противоракетной обороны не хватало еще до войны, а теперь стало еще меньше", — сказал старший советник в Центре стратегических и международных исследований*, полковник морской пехоты в отставке Марк Кансиан. Недавно он опубликовал аналитическую записку, в которой оценивается количество и состояние ключевых боеприпасов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что "сама посылка этой истории ложна". Она добавила: "У Соединенных Штатов Америки самая мощная армия в мире, и у нее более чем достаточно и оружия, и боеприпасов, как на складах здесь, внутри страны, так и по всему миру, чтобы эффективно защищать родину и проводить любые военные операции по указанию главнокомандующего".

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отказался комментировать "какие-либо конкретные потребности на театрах военных действий и подробно рассказывать о наших глобальных ресурсах", сославшись на требования оперативной безопасности.

Некоторые республиканцы, в том числе сенатор Митч Макконнел из Кентукки, являющийся председателем подкомитета, который финансирует Пентагон, уже несколько лет и при разных администрациях настаивают на увеличении расходов на производство боеприпасов. Министр обороны Пит Хегсет, заняв свой пост, сделал эту задачу главным приоритетом.

Как утверждают чиновники, ситуация для Пентагона усугубляется тем, что министерство обороны вынуждено ждать, когда конгресс утвердит дополнительное финансирование, и только после этого сможет заплатить производителям оружия и боеприпасов за пополнение истощенных запасов. В январе администрация объявила, что заключила соглашения сроком на семь лет с крупными оборонными подрядчиками, включая Lockheed Martin, которые предусматривают наращивание производственных мощностей для таких оборонительных систем, как ракеты-перехватчики.

Соглашения предусматривают четырехкратное увеличение производства высокоточных управляемых боеприпасов и ракет-перехватчиков THAAD. Компании оборонной промышленности, со своей стороны, согласились профинансировать расширение своих предприятий в обмен на гарантированные долгосрочные заказы.

Однако чиновники говорят, что пока нет никаких реальных подвижек по расширению производства, потому что Пентагон еще только ждет финансирования.

Между тем военные расходуют имеющиеся боеприпасы огромными темпами, выполняя приказы Центрального командования в ходе войны с Ираном. При этом одни боеприпасы расходуются быстрее, а другие медленнее.

Например, Пентагон направил большую часть своих запасов крылатых ракет-невидимок большой дальности JASSM-ER на войну с Ираном. Эти ракеты запускаются с борта истребителей и бомбардировщиков и имеют дальность около тысячи километров. Они предназначены для поражения укрепленных целей без захода авиации в зону действия ПВО противника.

С начала войны военные израсходовали около 1 100 ракет JASSM-ER, каждая из которых стоит примерно 1,1 миллиона долларов. Следовательно, в арсеналах у военных осталось примерно 1 500 таких ракет, согласно внутренним оценкам Пентагона. Такие данные привели американский военачальник и представитель конгресса, которые попросили об анонимности, так как речь идет о конфиденциальных оценках.

"Томагавк" стоимостью около 3,6 миллиона долларов — это крылатая ракета дальнего действия, которую американские военные активно применяют в боевых действиях со времен первой войны в Персидском заливе в 1991 году. Она остается ключевым боеприпасом для вероятных будущих войн, в том числе в Азии.

"Хотя для ведения этой войны имеется достаточно боеприпасов, большой расход "Томагавков" и прочих ракет в рамках операции "Эпическая ярость" создает риски для США на других театрах военных действий, особенно в западной части Тихого океана", — говорится в выводах аналитической оценки Центра стратегических и международных исследований*, согласно которой у США осталось примерно 3 000 ракет "Томагавк".

Ракеты-перехватчики "Пэтриот" могут стоить почти 4 миллиона долларов за единицу. США за весь 2025 год изготовили около 600 таких ракет. Согласно внутренним оценкам Пентагона и заявлениям представителей конгресса, в этой войне уже израсходовано более 1 200 ракет "Пэтриот".

В целом затраты на войну на сегодняшний день составляют от 25 до 35 миллиардов долларов, согласно исследованию, которое провела для Американского института предпринимательства Илейн Маккаскер, занимавшая во время первой администрации Трампа высокую должность в Пентагоне. Кансиан из Центра стратегических и международных исследований* в своем письме сообщил, что он вместе с коллегами-аналитиками оценивает стоимость конфликта на сегодняшний день примерно в 28 миллиардов долларов.

Военные также несут непредвиденные расходы в связи с повреждением и уничтожением самолетов. В ходе операции шестого отряда морских котиков по спасению летчика сбитого в Иране самолета спецназовцы были вынуждены уничтожить два транспортных самолета MC-130 и как минимум три вертолета MH-6, находившихся внутри них, после того, как шасси самолетов увязли в мокром песке импровизированной взлетной полосы. Кансиан оценил общую стоимость потерянных самолетов и вертолетов в 275 миллионов долларов. В итоге три запасных самолета забрали пилота и спецназовцев, перевезя их в безопасное место. Пентагон не хотел, чтобы используемые в оставленных самолетах секретные технологии попали в руки иранцев.

Все региональные военные командования испытывают напряжение из-за сокращения запасов боеприпасов.

В Европе война привела к сокращению систем вооружений, необходимых для защиты восточного фланга НАТО от российской агрессии, согласно информации Пентагона, с которой ознакомилась The New York Times (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ).

Серьезной проблемой стала потеря ударных и разведывательных беспилотников. Война в Иране также привела к сокращению количества учений и объемов боевой подготовки. По словам военных, это ослабляет возможности по проведению наступательных операций в Европе, а также по сдерживанию возможного российского нападения (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", —прим. ИноСМИ).

Отвечая на вопрос о нехватке боеприпасов, генерал Алексус Гринкевич, возглавляющий Европейское командование США, отметил: "Наши бойцы гордятся той поддержкой, которую мы оказываем Центральному командованию, проводящему историческую операцию президента Трампа против Ирана".

Но самую большую нагрузку испытывают войска в Азии.

Перед началом войны с Ираном американское военное командование направило ударную группу авианосца "Авраам Линкольн" (U.S.S. Abraham Lincoln) из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Затем две экспедиционные части морской пехоты, каждая из которых насчитывает около 2 200 морских пехотинцев, были отправлены на Ближний Восток из Тихого океана. Пентагон также перебросил современные системы ПВО из Азии, чтобы усилить защиту от иранских беспилотников и ракет.

Туда же были отправлены ракеты "Пэтриот" и перехватчики системы THAAD из Южной Кореи — единственного азиатского союзника, разместившего у себя эту передовую систему противоракетной обороны, которую Пентагон развернул там для противодействия нарастающей ракетной угрозе со стороны Северной Кореи. По словам американских представителей, сейчас ракеты этой системы впервые были переброшены в другое место.

Боеготовность США в Тихом океане пострадала еще и от того, что Пентагон перебросил военные корабли и самолеты на Ближний Восток после начала войны Израиля в Газе в октябре 2023 года, а также после того, как силы хуситов в Йемене стали атаковать корабли в Красном море.

Продлившиеся в прошлом году целый месяц бомбардировки позиций хуситов, которые Пентагон назвал операцией "Лихой наездник", были намного масштабнее, чем рассказывала в то время администрация Трампа. Пентагон только за первые три недели израсходовал боеприпасов на сумму около 200 миллионов долларов, о чем сообщили официальные лица. Стоимость всей операции значительно превысила миллиард долларов, если учесть оперативные затраты и расходы на личный состав.

Американские корабли и самолеты, а также служащие там моряки и летчики работают, как говорят военные, в высоком оперативном темпе. В таких сложных условиях даже базовое обслуживание боевой техники становится проблемой.

Пресс-секретарь адмирала Сэмуэла Папаро-младшего, командующего Индо-Тихоокеанским командованием, отказался давать комментарии о переброске оружия из Азии на Ближний Восток.

Адмирал Папаро во вторник на слушаниях в сенате также постарался уклониться от ответа на вопрос о нехватке боеприпасов, признав только то, что "запасы на складах не беспредельны".

Материал для статьи предоставили Майкл Швирц (Michael Schwirtz), Адам Голдман (Adam Goldman), Джон Исмэй (John Ismay), Хелен Купер (Helene Cooper) и Мэгги Хаберман (Maggie Haberman).

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ