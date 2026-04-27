ЦАМТО

Нидерланды намерены закупить в США ПТУР AGM-114 "Хеллфайр" – DSCA

AGM-114 Hellfire
Подвеска УР AGM-114 Hellfire.
Источник изображения: military.com

ЦАМТО, 24 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку правительству Нидерландов в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет "Хеллфайр", а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 200 млн. долл.

Правительство Нидерландов обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 530 ракет AGM-114R2 "Хеллфайр".

Запрос также включает оказание технической помощи Директоратом управления оказанием помощи в обеспечении безопасности (Security Assistance Management Directorate – SAMD) авиационно-ракетного командования СВ США; техническую поддержку офиса по реализации проекта тактических авиационных и наземных боеприпасов (TAGM); предоставление справочников, руководств, другой документации по "Хеллфайр"; поддержку интеграции, другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку повысит обороноспособность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа позволит модернизировать Вооруженные силы Нидерландов, расширить их возможности по сдерживанию региональных угроз, а также будет способствовать повышению оперативной совместимости ВС Нидерландов с ВС США и других союзников. При этом ВС Нидерландов не испытают затруднений при принятии ПТУР на вооружение.

Генеральным подрядчиком для реализации проекта выбрана компания Lockheed Martin.

  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
AGM-114
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
