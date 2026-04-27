После тостов за кредит на 90 миллиардов евро у лидеров ЕС наступило похмелье (Politico, США)

Politico: президент Кипра поднял вопрос использования статьи 47.2 на саммите ЕС

Лидеры ЕС поспешили с громкими решениями по Украине и быстро столкнулись с реальностью, пишет Politico. Вскрылась куча проблем, которая в очередной раз обнажила раскол союза. А ставка на затяжное противостояние с Россией стала серьезной ошибкой.

Себастьян Старчевич (Sebastian Starcevic), Нектария Стамули (Nektaria Stamouli), Якопо Баригацци (Jacopo Barigazzi)

На кипрском курорте Айя-Напа на саммите ЕС эйфорию сменил "отходняк".

Вторая половина дня началась с того, что ЕС наконец-то выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако закончился вечер тем, что лидеры обсудили масштабы всего, что им еще предстоит сделать.

Вот как выглядит список задач: принять Киев в ЕС, усилить пункт о взаимной обороне, оградить себя от экономических последствий войны в Иране и распределить общий бюджет в размере 1,8 триллиона евро еще на семь лет.

Проще пареной репы, скажите?

Однако на совместном ужине глав европейских государств и правительств первый день двухдневной встречи, посвященной главным образом глобальной политике, чувство триумфа рассеялось, когда они столкнулись с многочисленными сложностями и кризисами. Хотя в этот вечер они могли позволить себе роскошь не расписываться поименно в совместном заявлении, их беседа за бараниной и равиоли еще раз показала, как трудно будет договориться о дальнейших действиях.

Еще раньше прибыли радостные вести: после нескольких месяцев проволочек (в основном из-за упрямства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана) Будапешт и Братислава отменили свое вето на кредит Украине, о котором договорились еще в декабре. ЕС также одобрил 20-й пакет санкций против России.

Прибывшего на переговоры с ЕС главу украинского режима Владимира Зеленского никто не видел таким веселым вот уже несколько месяцев, сообщил один дипломат, присутствовавший на обсуждениях на Кипре.

"Нереалистично"

Однако торжество окажется недолгим. Следующий вопрос на повестке дня ЕС: как и когда принять его истерзанную страну в свой клуб — и стоит ли вообще это делать. Это наверняка так или иначе станет элементом мирного соглашения с Россией, и, хотя путь к членству в ЕС представляется несколько более осуществимым теперь, когда Орбан покидает свой пост после поражения на выборах, он по-прежнему тернист.

Бирюзовые воды, служившие потрясающими декорациями для саммита, не могли скрыть раскола в ЕС. Если премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за "ускоренный" прием Украины в ЕС, то премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович практически высмеял эту идею.

"Не думаю, что это реалистично — что это произойдет первого января 2027 года", — сказал он. Хорватия стала последним членом блока в 2013 году и справилась "относительно быстро", и все равно на переговоры потребовалось шесть лет.

Это опять-таки сильно отличается от подхода, изложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, важно "наметить точные сроки для Украины и Молдавии".

Долгие годы если в ЕС и было какое-то единство, то оно заключалось в борьбе с Орбаном. С его уходом ― и после того, как он пропустил свой последний саммит, ― исчезла даже иллюзия общего фронта.

"Лидеры, противящиеся вступлению Украины в ЕС, больше не смогут отсиживаться за спиной Орбана", — сказал один из чиновников ЕС, непосредственно участвовавший в переговорах, на условиях анонимности в силу их конфиденциального характера.

Оперативный план

Лидеры бодаются и в сфере обороны, хотя вида не подают.

Поскольку война на Ближнем Востоке продолжается президент Кипра, Никос Христодулидис, чья страна не входит в НАТО и попала под удар иранских "Шахедов" в первые дни конфликта, попытался перевести разговор на безопасность блока.

Европейские страны, не входящие в трансатлантический альянс, или же встревоженные тем, что Дональд Трамп всё чаще ставит его под сомнение, находят привлекательной статью 42.7 ЕС, которая практически не используется. Она требует, чтобы в случае вооруженной агрессии против одной из стран ЕС другие пришли ей на помощь.

"Нам нужен оперативный план, — сказал Христодулидис. — ЕС необходимо разработать порядок действий на тот случай, если один из членов решит задействовать эту статью".

Кипрский лидер хотел воспользоваться встречей и представить коллегам ЕС схему применения статьи 42.7, сообщил журналу Politico высокопоставленный кипрский чиновник в преддверии переговоров.

"Это может быть что-то вроде механизма гражданской защиты ЕС, который позволяет любой стране, пострадавшей от стихийного бедствия, запросить экстренную помощь", — сказал чиновник.

"После одного этого саммита он, конечно, не заработает, — добавил он, — но подготовка должна начаться".

Однако, по словам трех дипломатов, в итоге дискуссия между лидерами сосредоточилась главным образом на геополитике и ценах на энергоносители. Обсуждение статьи 42.7 едва сдвинулось с мертвой точки, и, по словам четвертого дипломата, Христодулидис "упомянул ее лишь мельком".

Чужая война

В ознаменование того, насколько высоки ставки для ЕС, Христодулидис заявил, что на Ближнем Востоке не может быть мира без Европы.

"Мы не сможем достичь деэскалации в Иране без активного участия Европейского союза", — заявил он.

Однако многие европейские лидеры по-прежнему не желают принимать серьезного участия в конфликте, поскольку в Брюсселе и других столицах господствует мнение, что это чужая война, а всё обсуждение сводится лишь к переброске военных кораблей, уже отправленных в регион.

Ранее в четверг Трамп заявил, что отдал приказ ВМС США "без колебаний" открывать огонь и уничтожать корабли, устанавливающие мины в Ормузском проливе. Европейские лидеры обошли эту тему стороной.

Их ужин в четверг был посвящен скорее тому, чтобы наметить курс на ближайшие несколько месяцев.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что, хотя ситуация может стать чуть спокойнее без сварливого Орбана, "в Европе есть и другие страны, чьи лидеры не всегда соглашаются с европейским консенсусом".

В прошлом году де Вевер сам записался в лагерь обструкционистов, воспротивившись плану ЕС перевести замороженные российские активы из финансового хранилища на Украину из-за опасений, что Москва примет ответные меры против Бельгии. На Кипре он заявил, что гладкость и спокойствие будущих саммитов без Орбана "немного преувеличены".

Сегодня, на промежуточной стадии и не обремененные необходимостью брать на себя какие-либо твердые обязательства, лидерам нет нужды проверять статью на практике. Но очень скоро придется.

Статья написана при участии Габриэла Гэвина и Джорджо Леали