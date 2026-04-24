ТАСС

Эксперт Киселев: дроны Киева с ИИ не доработаны и не различают целей

Обломки БПЛА после атаки ВСУ в ДНР
Обломки БПЛА после атаки ВСУ в ДНР.
Источник изображения: © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Военный эксперт отметил, что беспилотники ВСУ наносят хаотичные удары

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ИИ, которые Киев начал применять в зоне спецоперации, не доработаны, не различают целей и наносят хаотичные удары. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Со стороны ВСУ появляются системы БПЛА с программным обеспечением искусственного интеллекта. <…> Они будут бить и по военной технике, и по гражданской, потому что их дроны с ИИ, к сожалению, не отличают, гражданский это автомобиль или военный. <…> Касательно наших разработок: у нас активно разрабатывается программирование с искусственным интеллектом. Это очень важно, чтобы дрон мог отличать дерево от человека, камуфляж, сетку и брать на себя приоритет, по чему бить. То есть чтобы дрон мог сам для себя определять важность цели для уничтожения. И все эти системы уже прошли апробирование, они сегодня внедряются в наши подразделения", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов сообщал ТАСС, что ВСУ применяют дроны с искусственным интеллектом, поставляемые из стран Европы и производящиеся на Украине, в том числе по гражданским машинам в регионах России.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57