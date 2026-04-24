Эксперт Киселев: дроны Киева с ИИ не доработаны и не различают целей

Военный эксперт отметил, что беспилотники ВСУ наносят хаотичные удары

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ИИ, которые Киев начал применять в зоне спецоперации, не доработаны, не различают целей и наносят хаотичные удары. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Со стороны ВСУ появляются системы БПЛА с программным обеспечением искусственного интеллекта. <…> Они будут бить и по военной технике, и по гражданской, потому что их дроны с ИИ, к сожалению, не отличают, гражданский это автомобиль или военный. <…> Касательно наших разработок: у нас активно разрабатывается программирование с искусственным интеллектом. Это очень важно, чтобы дрон мог отличать дерево от человека, камуфляж, сетку и брать на себя приоритет, по чему бить. То есть чтобы дрон мог сам для себя определять важность цели для уничтожения. И все эти системы уже прошли апробирование, они сегодня внедряются в наши подразделения", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов сообщал ТАСС, что ВСУ применяют дроны с искусственным интеллектом, поставляемые из стран Европы и производящиеся на Украине, в том числе по гражданским машинам в регионах России.