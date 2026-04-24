BZ: в новой германской военной стратегии Россию прямо называют противником

Министр обороны ФРГ Писториус представил новую военную стратегию, в которой Россию прямо именуют главным противником, пишет Berliner Zeitung. В документе бездоказательно утверждается, что Москва якобы готовит "военное нападение" на страны НАТО.

Михаэль Майер (Michael Maier)

Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцы.

Германия готовится к войне. Пакет мер, представленный в среду федеральным министром обороны Борисом Писториусом, призван сделать бундесвер "самой сильной армией Европы в сфере обычных вооружений". Писториус представил новую военную стратегию, "спектр возможностей боевого применения" и "план по увеличению численности личного состава".

В стратегии ясно сказано: главный противник Германии — это Россия. Согласно документу, министерство "подробно" изучило "международную обстановку и угрозы" и "сделало соответствующие выводы применительно к вооруженным силам". Бундесвер ясно заявляет: "Основное внимание должно уделяться России как крупнейшей и непосредственной угрозе для безопасности Германии, Европы и атлантического сообщества в обозримом будущем". Москва, по мнению министерства, является "угрозой на государственном и военно-стратегическом уровне". Действия Кремля "уже сегодня граничат с военными". Поэтому "требуется мобилизация всех сил государства".

"Гибридные операции против Германии уже ведутся"

Доктрина имеет значение и для внутренней политики: всех "сторонников сотрудничества с Россией" она определяет в качестве мишеней. Утверждается, что Москва "уже сейчас проводит гибридные операции против государств-членов альянса, в том числе и против Германии" (бездоказательные обвинения, направленные исключительно на разжигание истерии, — прим. ИноСМИ). По оценке бундесвера, этими операциями россияне стремятся подорвать "устойчивость государственных институтов и доверие к ним". Таким образом, любые контакты с Россией, в частности, с российскими организациями, с этого момента подпадают под подозрение в сотрудничестве с противником.

Поскольку российские операции, как утверждается, проводятся скрытно, государство избавлено от необходимости приводить доказательства своих обвинений. Напротив, каждый подозреваемый должен будет доказать, что он не действует по приказу или в интересах России. Федеральное правительство намерено составить реестр IP-адресов всех подозрительных граждан.

Таким образом удастся совместить необходимое с полезным. Любая деятельность, которая будет признана несовместимой с демократией, подлежит пресечению как попытка дестабилизации со стороны России. Конкретные примеры того, как это работает в цифровом мире, уже есть: отставной сотрудник швейцарской разведки Жак Бо и немецкий журналист Хюсейн Догру в результате санкций ЕС за якобы подрывную агитацию в пользу России оказались в полном правовом вакууме и лишились средств к существованию. Это не единичные случаи. На вопрос о драконовских санкциях против Бо представитель министерства иностранных дел ответил: "Люди, которые работают в этой сфере, должны быть готовы к такому развитию событий".

"Россия угрожает со всех сторон"

По мнению стратегов бундесвера, военная угроза со стороны России реальна, "поскольку Москва использует конфликты на периферии и, кроме того, угрожает Европе со всех сторон с помощью далеко идущих средств воздействия". Сегодня Кремль рассматривает Запад "как принципиально враждебную силу, а вступление демократических государств в НАТО после 1989–1991 годов — как попытку окружить страну" (а разве это не так? — прим. ИноСМИ).

Россия "создает условия для нападения на НАТО"

Главной целью Москвы, по мнению авторов стратегии, является "обратить вспять эту тенденцию и перестроить европейскую архитектуру безопасности". Путь к этой цели "в глазах Кремля лежит через ослабление единства альянса, стратегическое отступление Соединенных Штатов из Европы и, следовательно, крах НАТО". Таким образом, "с российской точки зрения, создаются предпосылки для расширения собственной сферы влияния в Европе". Это коснется "как стран Прибалтики, так и бывших государств-членов Варшавского договора — сегодняшних союзников по Североатлантическому альянсу". Россия создает "предпосылки для военного нападения на страны блока", утверждается в документе (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", —прим. ИноСМИ).

О Китае не упоминается

Эту картину дополняет одна примечательная деталь. В документе нет прямого упоминания о Китае, но говорится о возможном крупном конфликте, который превратит грядущее поколение в поколение войны. В документе бундесвера сказано: "В Индо-Тихоокеанском регионе Тихоокеанский флот ВМФ России, подкрепленный воздушно-космическими силами, а также стратегическими ракетными войсками, обеспечивает интересы Москвы", "Россия заинтересована в реализации в этом регионе сценария с множеством вариантов с целью удержания сил США в Индо-Тихоокеанском регионе".

В последнее время Москва и Пекин активизировали дипломатическую деятельность, ведь война Соединенных Штатов против Ирана направлена в первую очередь против Китая. В этом новом конфликте между Востоком и Западом Германия должна прикрывать спину американцам, сдерживая Россию.

Германия тесно сотрудничает с Украиной

По этой причине Германия будет тесно сотрудничать с Украиной. В ходе визита в Берлин Владимир Зеленский вместе с канцлером Фридрихом Мерцем с гордостью продемонстрировал новейшие беспилотники. Через несколько дней Россия прекратила поставки казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте. Примерно тогда же военный корреспондент газеты Bild Юлиан Рёпке объявил, что намерен работать на немецко-украинского производителя дронов. Он завершил свое сообщение словами: "Возвращаемся к работе!"

АдГ разделяет основную направленность стратегии

Следует отметить, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) также не ставит под сомнение основные положения стратегии. Ян Нольте, представитель по вопросам обороны фракции АдГ в бундестаге, в своем заявлении вообще не упомянул о приоритете российского направления. Он лишь отметил необходимость "избегать ненужных трений с Китаем и проводить взвешенную внешнюю политику". Нольте пишет, что, по мнению АдГ, "оборонная политика не ограничивается ведомственными рамками". Кроме того, по его словам, нужно быстро найти замену "провалившемуся" германо-франко-испанскому проекту системы воздушного боя FCAS. Следует "в координации с промышленностью изучить, какое решение будет лучше: вариант с двумя истребителями (то есть вариант, при котором вместо совместного истребителя FCAS Германия и Франция разрабатывают собственные проекты самолетов, — прим. ИноСМИ). или участие в проекте GCAP" (Global Combat Air Programme — это совместный проект Великобритании, Италии и Японии). В заключение в документе говорится, что для "сохранения дееспособности Германии и ее вооруженных сил федеральное правительство должно свернуть идеологизированную политику в области энергетики и климата и заняться укреплением экономики".