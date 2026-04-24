Французские ядерные боеголовки в Польше. Стали известны подробности совместных учений и "атомного зонтика" (Wirtualna Polska, Польша)

WP: Франция и Польша отработают ядерные удары по приоритетным целям в России

Польские самолеты будут обнаруживать цели для ударов, которые будут наносить французы с их самолетов, оснащенных ракетами с ядерными головками. Портал WP выяснил детали польско-французских учений и рассказал о чем еще договорились Париж и Варшава.

Збигнев Парафянович (Zbigniew Parafianowicz)

В ближайшее время в небе над восточным флангом НАТО пройдут военные учения. В первую очередь — на Балтике и на севере Польши. Это произойдет в рамках плана по распространению французского "атомного зонтика" на страны, которым угрожает агрессивная политика Кремля. А еще это результат решений, о которых Эммануэль Макрон сообщил 2 марта 2026 года во французском Бресте.

Ожидается, что после визита президента Франции в Польшу 20 апреля и его встречи с премьер-министром Дональдом Туском военное сотрудничество между нашими странами перейдет на практический уровень.

Атом за атом

По словам собеседников портала Wirtualna Polska, французские боеголовки постоянно храниться на территории Польши не будут. Однако, они периодически будут там появляться — подвешенными под крыльями самолетов Rafale. Эти машины будут участвовать в совместных учениях с польскими ВВС. В сценариях этих маневров польские пилоты будут заниматься дальней разведкой, обнаружением целей и нанесением ударов конвенциональным оружием. Прежде всего, обычными крылатыми ракетами JASSM-ER с самолетов F16, которые гипотетически полетят в направлении т.н. высокоприоритетных целей в районе Санкт-Петербурга.

Французы в этих учениях будут имитировать использование ядерных боеголовок. Машины Rafale B способны совершить перелет из Франции на линию Будапешт-Калининград и отработать учебную атаку на цели в России и Белоруссии.

"Ключевым в этих планах является то, что построенное польско-французское авиационное крыло будет как бы выведено за пределы бюрократической системы НАТО. Разработка совместных процедур позволит гораздо быстрее принимать решение в области обороны. Планы польско-французских учений станут своего рода дополнительной программой на случай нападения со стороны России, но при этом не будут относиться к тем сценариям, который задействуется только после долгого обсуждения в рамках статьи 5 Североатлантического пакта", — сообщил нам информированный источник.

Он добавил, что правительство Дональда Туска не намерено эти новые процедуры афишировать. Однако есть понимание того, что Североатлантический альянс слабеет, и поэтому нам необходимо искать дополнительные решения. Второе решение — тесное военное сотрудничество со скандинавскими государствами на Балтике в том числе в воздушном пространстве.

"Французы понимают, что мы можем предложить им грубую военную силу. К середине 30-х гг. у нас будет одна из крупнейших армий в Европе. Они хотят дать нам ноу-хау и вид вооружения, которого у Польши нет. Речь идет о ядерном оружии", — добавил источник.

В обмен на французскую оферту в виде своего рода ядерного зонтика Эммануэль Макрон ожидает – как об этом первым еще 8 марта писал портал Wirtualna Polska — предоставления компании EDF доступа к участию в проекте строительства второй крупной атомной электростанции в Польше. А также увеличения объемов закупок вооружения для польской армии у французских производителей. Однако ключевым является принцип "военный атом за гражданский атом".

Радикальное изменение расстановки сил

Дональд Туск после встречи с Макроном в Гданьске заявил, что ядерное сотрудничество любит тишину, поэтому распространяться на этот счет не будет. При этом он отметил, что Польша входит в "эксклюзивный круг стран, понимающих нужды европейской солидарности и суверенитета".

"Если мы сами не обеспечим себе безопасность, нам ее никто не обеспечит", — заявил глава польского правительства. "Мы начали говорить об этом еще до договоренностей в Нанси и будем продолжать работать в этом направлении", – добавил он.

Президент Франции заявил, что обе страны налаживают партнерские отношения в области ядерной энергетики и Франция предложит Польше комплексные решения в области исследований, промышленного сотрудничества, а также в сфере безопасности.

Совместные учения с участием самолетов, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками, означает радикальное изменение расстановки сил в регионе. До сих пор именно русские в сценариях своих учений "Запад" отрабатывали ядерные удары по Варшаве. НАТО на такие варианты учений адекватного ответа не давала.

Эскалация угроз

В прошлом году Владимир Путин сделал еще один шаг по лестнице эскалации, разместив атомное оружие в Белоруссии. На одном из саммитов ЕС Владимир Зеленский утверждал, что его спецслужбы определили места его хранения. Он добавил, что может предоставить Западу информацию о дислокации в Белоруссии ракет "Орешник", которые считаются очень сложной целью.

Решение Кремля об атомном сотрудничестве с Минском не встретило американской реакции. Ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не были и до сих пор не заинтересованы в том, чтобы включить Польшу в программу ядерного обмена, то есть передачи ей американских боеголовок, хранящихся в Германии или Бельгии. Таким образом, пропорционального ответа на действия Путина с Александром Лукашенко до сих пор не было. Кремль воспринял это как свидетельство слабости и пошел в эскалации угроз в адрес восточного фланга дальше, включая атомные угрозы.

Совместные польско-французские учения призваны хотя бы частично нивелировать последствия шагов Путина. Помимо периодической дислокации оснащенных ядерными боеголовками Rafale, французы предложили Польше сотрудничество в области спутниковой разведки.

Настрой Франции на тесное сотрудничество с Польшей — в том числе с учетом атомных боеголовок — позволяет Макрону отвлечь внимание от провала программы FCAS — самолета шестого поколения, который планировалось построить совместно с немцами и испанцами. В ней участвовали две компании – Dassault Aviation и Airbus. Проблема в том, что Германия может принять решение о выходе из программы в пользу американского F35.

В середине марта канцлер Фридрих Мерц встретился с Макроном, чтобы обсудить будущее FCAS из-за отсутствия сотрудничества между Dassault и Airbus. В конце апреля ожидается принятие окончательного решения и, скорее всего, приостановка программы. Эти проблемы только усиливают желание Франции открыть новую страницу военного сотрудничества с Польшей.

Ответ на "Орешник"

Франции есть что предложить: в ее распоряжении 75 ракет ASMP, оснащенных ядерными боеголовками. Еще 25 находятся в резерве. Так что французский ядерный зонтик для восточного фланга обещает быть весьма надежным. 15 апреля глава Главного Управления вооружений Франции Патрик Пайю (Patrick Pailloux) сообщил, что Франция работает над созданием баллистической ракеты, которая будет оснащена планирующим гиперзвуковым элементом. Во время слушаний в парламенте он сообщил о том, что в настоящее время "ведутся переговоры с европейскими партнерами Франции, чтобы выяснить, можно ли нам что-то построить вместе". Речь идет о европейском проекте European Long-Range Strike Approach (Проект системы обычных вооружений с дальностью действия более 2000 км, в котором участвуют страны НАТО: Германия, Франция, Италия, Польша, Швеция и Великобритания. – Прим. ИноСМИ).Польша также участвует в этом проекте. Ракета, о которой говорит Пайю, будет способна поражать цели на расстоянии до 2500 км и станет ответом русскому "Орешнику".

Напомним, 9 мая 2025 года Польша и Франция подписали в Нанси договор об укреплении сотрудничества и дружбе. Документ затрагивает военные, экономические, социальные и культурные сферы взаимодействия. Он предполагает взаимные гарантии безопасности, сотрудничество в области борьбы с гибридными угрозами, совместные действия в области военной промышленности, экономики, сельского хозяйства и науки.