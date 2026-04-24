Вьетнам приобретет российские истребители пятого поколения Су-57 в начале 2030-х (Military Watch Magazine, США)

155
0
0
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Источник изображения: © РИА Новости Андрей Катаев

MWM: Вьетнам признал истребители Су-57 лучшим выбором для своих ВВС

Благодаря боевым испытаниям на украинском театре военных действий привлекательность Су-57 для иностранных заказчиков значительно возросла, пишет Military Watch Magazine. Одна страна за другой размещают в России крупные заказы на эти истребители пятого поколения.

Утверждается, что Министерство обороны Вьетнама проявляет стойкий интерес к приобретению российских истребителей пятого поколения Су-57 в начале 2030-х. Вероятно, они заменят часть из 12 истребителей четвертого поколения Су-27 и примерно 30 истребителей-бомбардировщиков третьего поколения Су-22 на службе ВВС страны.

В середине 2017 года вьетнамская газета Dat Viet впервые сообщила о том, что министерство планирует приобрести от 12 до 24 истребителей Су-57 примерно к 2030 году, после чего в начале января 2019 года по этой теме появились новые репортажи. Сегодня парк истребителей Вьетнама полностью состоит из советских и российских самолетов, а его сухопутные войска, военно-морской флот и система противовоздушной обороны также сильно опираются на поставки из России.

На сегодняшний день Су-57 считается самым вероятным выбором Вьетнама для модернизации истребительного парка, поскольку исключительная дальность полета позволит ему патрулировать с баз в стране спорные воды в Южно-Китайском море.

Его дальнобойные и мощные датчики оптимальны для защиты обширной территории от угроз как четвертого, так и пятого поколения — при этом он совместим с наземными средствами противовоздушной обороны Вьетнама, кораблями и самолетами и может обмениваться информацией по каналам передачи данных “борт-земля”.

Привлекательность истребителя для иностранных заказчиков, как признают многие эксперты, значительно возросла благодаря боевым испытаниям на украинском театре военных действий уникальной широты и интенсивности (включая операции по подавлению противовоздушной обороны, воздушные бои и операции в сильно защищенном воздушном пространстве противника), а также высокоточным ударам с использованием ракет как из внутреннего оружейного отсека, так на внешней подвеске.

Истребитель впервые отправился на экспорт в Алжир в ноябре 2025 года, и оборонный конгломерат “Рособоронэкспорт” в середине апреля подтвердил, что несколько стран уже разместили новые заказы. Наряду с Ираном, Индией и КНДР, Вьетнам считается одним из наиболее вероятных клиентов.

Вопрос о закупке современных истребителей пятого поколения стоит все острее, поскольку Су-22 и Су-27 все больше нуждаются в замене. Даже гораздо более новые Су-30МК2, третий тип истребителей на службе Вьетнама, устаревают и все сильнее и все больше отстают от передовых типов истребителей, доступных для экспорта, — в частности, китайских J-16 и J-20, а также американских F-15EX и F-35A. Это, в свою очередь, ставит под сомнение выполнение необходимых задач противовоздушной обороны в конфликте высокой интенсивности.

Главное преимущество Су-57 — это что благодаря своей конструкции по затратам на техническое обслуживание он сопоставим с предыдущими тяжелыми истребителями четвертого поколения (включая те же Су-30), и, как сообщается, намного экономичнее старых Су-27. Таким образом, переход на этот тип истребителя сулит серьезную экономию. Значительно улучшенные датчики нового истребителя и возможность обмена данными с подразделениями воздушных, наземных и военно-морских сил значительно повысят осведомленность о ситуации в ключевых регионах.

Если Вьетнам планирует закупить Су-57 с доставкой в начале 2030-х, как явствует из местных репортажей, к тому времени наверняка будет доступен усовершенствованный вариант Су-57М1. Сообщается, что он получит новый двигатель АЛ-51Ф-1, который еще больше снизит требования к техническому обслуживанию и улучшит эксплуатационную готовность, повысит мощность бортовых систем, уменьшит эффективную поверхность рассеяния самолета и его тепловую сигнатуру, а также позволит осуществлять крейсерский полет вдвое быстрее скорости звука без применения форсажных камер.

Российские государственные источники также отмечают уширенный корпус Су-57М1, обеспечивающий бóльшую аэродинамическую подъемную силу и улучшенную устойчивость на сверхзвуковых скоростях. Более плоский фюзеляж и внутренние отсеки для вооружения еще благотворнее скажутся на малозаметности.

Наконец, новый вариант также получит более совершенный основной радар на замену Н036. Достоинства усовершенствованного варианта Су-57 вкупе с открывающимися политическими выгодами (возможностью избежать трений со странами западного блока, которые грозят санкциями крупным заказчикам российского вооружения) могли стать для Министерства обороны Вьетнама убедительным стимулом подождать с закупками истребителей следующего поколения до начала 2030-х годов.

