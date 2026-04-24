Япония не планирует передавать Украине летальное оборудование, несмотря на новые правила экспорта

ЦАМТО, 23 апреля. Япония не рассматривает возможность передачи летального оборудования Украине, заявило посольство Японии в Москве.

"Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность его передачи Киеву", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз посольства.

Как указано в сообщении, поскольку Япония не заключала с Украиной соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, Украина не может быть его получателем.

Правительство Японии 21 апреля внесло изменения в правила экспорта оружия, что делает возможным экспорт всех видов вооружений, в том числе летальных, как в виде готовой продукции, так и их компонентов в ряд стран. Решение о поставках оружия будет принимать не парламент, а Совет национальной безопасности.

При этом вооружения могут быть поставлены только странам, с которыми Японию связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий. Поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, в принципе считаются невозможными, но допускаются исключения из правил в особых случаях.

Справка ЦАМТО

Наиболее радикальный шаг в демонтаже послевоенных самоограничений Японии на экспорт ПВН был сделан 21 апреля 2026 года. На заседании кабинета министров под руководством премьер-министра Санаэ Такаити были утверждены поправки к правилам применения "Трех принципов передачи оборонного оборудования и технологий", фактически снявшие ограничения на экспорт летального вооружения.

Новая нормативная конструкция предусматривает следующий механизм принятия решений об экспорте: решение о каждой конкретной поставке принимает Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра, генерального секретаря кабинета, министров иностранных дел и обороны. Парламент – Национальный совет – получает информацию об одобренных сделках постфактум, однако его формального согласия не требуется.

Ключевым ограничителем в новой схеме остается географический: экспорт летального оружия разрешен исключительно в 17 государств, подписавших с Японией двусторонние соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий (DETA). В их числе: США, Великобритания, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия, Бангладеш.

Монголия вошла в перечень последней: соглашение было подписано в декабре 2024 года, доведя число государств-контрагентов с 16 до 17. Соглашения предусматривают защиту секретной информации и запрет на передачу полученного оборудования третьим сторонам без согласия Японии. С утверждением новых правил фактически сняты ограничения на экспорт летальных вооружений в рамках договоренностей с указанными государствами.

Поставки в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, по-прежнему запрещены – с единственным исключением, допускаемым при "особых обстоятельствах", если союзнику "требуется такое оборудование".

По оценке экспертов, к 2030 году Япония потенциально способна войти в число 10 крупнейших экспортеров вооружений в мире, однако реализация этого потенциала будет зависеть от способности японского ОПК преодолеть структурные ограничения: дефицит субподрядчиков, высокую стоимость продукции и недостаточный экспортный опыт.