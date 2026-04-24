ЦАМТО

Пентагон хочет втрое увеличить закупки ракет Sidewinder

AIM-9X
Источник изображения: naked-science.ru

ЦАМТО, 23 апреля. Минобороны США запросило на 2027 ф.г. почти трехкратное увеличение закупок ракет AIM-9X Sidewinder, которые ранее активно поставлялись Киеву.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на обнародованные бюджетные документы, Минобороны намерено закупить в общей сложности 954 ракеты: 648 ед. (на 419,2 млн. долл.) для ВВС и 306 ед. (на 174,7 млн. долл.) для ВМС. Это почти в три раза превышает уровень 2026 ф.г., когда совокупный запрос ВВС и ВМС составлял лишь 319 ед., отмечает "РИА Новости".

Ранее такие ракеты активно поставлялись Пентагоном Украине. Например, в 2024 ф.г. ВМС дополнительно получили 129,2 млн. долл. на закупку 271 ракеты для восполнения запасов.

Долгосрочная программа предусматривает закупку 6309 ракет Sidewinder для ВВС и 5326 для ВМС до 2035 года.

Сейчас американское оружие для Киева закупают европейские страны через инициативу PURL, созданную США и НАТО в 2025 году. Этот механизм был введен после того, как администрация Дональда Трампа прекратила прямую военную помощь Украине.

