Опубликовано изображение танка Type 10 после летального инцидента с экипажем

21 апреля на японском полигоне в ходе проведения учений со стрельбами произошёл взрыв 120-мм снаряда внутри башни ОБТ Type 10.

Это привело к гибели троих военнослужащих, находившихся в момент инцидента внутри башни, – командира танка, 45 лет; наводчика, 31 год; офицера по технике безопасности, 30 лет. Третий член экипажа, механик-водитель, размещавшийся в корпусе, выжил, но получил серьёзные травмы, включая ожоги, и был доставлен в больницу.

Минобороны не раскрыло подробностей летального инцидента, отметив, что ведётся расследование. Комиссия проверяет три основные причины: возможные нарушения процедуры ведения огня и мер безопасности экипажем, технические сбои в работе АЗ, брак боеприпаса (по неофициальной версии экспертов, мог произойти преждевременный подрыв капсюля или детонация при досылании снаряда в казенник).

В сети опубликованы изображения танка, на которых видно, что силой взрыва оторвало пулемёт, демонтированы вышибные панели. При этом следов возгорания не заметно.

Type 10 (Hitomaru) – самый современный ОБТ Японии, разработанный компанией Mitsubishi Heavy Industries и принятый на вооружение в 2012 году. Более лёгкий и технологически совершенный, чем его предшественник, Type 90, он был разработан для эксплуатации в условиях пересечённой местности.

Танк вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой с длиной 44 калибра. Она была разработана самостоятельно, усилиями компании Japan Steel Works. Ствол изготовлен из новых высокопрочных сплавов. Это позволяет использовать пороховые заряды повышенной мощности и разгонять снаряды до больших скоростей без риска разрыва ствола.

Орудие работает в паре с АЗ ленточного типа, расположенным в кормовой нише башни. Он обеспечивает очень высокую скорострельность – один выстрел каждые 3,5–4 секунды. Помимо уникальных японских БОПС Type 10, пушка может использовать любые стандартные 120-мм танковые боеприпасы стран НАТО.