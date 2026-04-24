Списали и дали: зачем Британия поставила Украине ракеты, закупки которых ранее сократила

Эксперты рассказали, насколько эффективны переданные Киеву LMM Martlet

Конфликт на Украине дал вторую жизнь британской зенитной ракете LMM Martlet, заказ на которые для собственных вооруженных сил королевство ранее сократило, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты. Вооружение, закупавшееся ограниченными партиями, Лондон поставил ВСУ для применения против российских беспилотников. В Киеве заявляют, что система особенно эффективна против дронов типа «Герань». Однако российские войска уже выработали тактику, позволяющую снижать эффективность подобных систем противовоздушной обороны.

Насколько эффективным может быть комплекс Rapid Ranger с ракетами LMM Martlet

Великобритания поставила Украине системы ПВО Rapid Ranger, оснащенные зенитными ракетами LMM Martlet. Украинское министерство обороны заявило об их высокой эффективности против беспилотников, в том числе российских дронов типа «Герань». По заявленным характеристикам, система способна обнаруживать цели на расстоянии до 15 км и поражать их на дистанции до 7 км.

Однако, по мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, зенитные ракеты LMM Martlet имеют ряд ограничений.

— Как и любая универсальная ракета, она вышла достаточно дорогой и менее эффективной, чем специализированные боеприпасы, — пояснил он. — А с учетом электронно-оптической системы наведения комплекс получается неэффективным в туман и при плохих погодных условиях.

Martlet создавалась в Великобритании во второй половине 2000-х годов в рамках программы разработки универсальной ракеты нового поколения. За основу были взяты технологии предыдущих поколений. В итоге изделие получилось достаточно дорогим и очень долго шло до испытаний, которые начались только в 2019 году. Предполагалось, что ракетой будут вооружаться вертолеты, морские и наземные пусковые установки, а сама она станет универсальным средством поражения как наземных, так и воздушных целей.

— Впоследствии Великобритания сократила закупки этих ракет для собственных вооруженных сил, — отметил Дмитрий Корнев. — С началом конфликта на Украине возникла потребность в дополнительных средствах борьбы с беспилотниками, и Martlet фактически получила новое применение.

По его мнению, по итогам боевого применения системы и ракет будет ясно, какая партия нужна ВСУ и найдутся ли другие потребители этого оружия.

Западные партнеры поставляют Украине системы, которые были признаны малоэффективными против современных воздушных целей — самолетов, крылатых и сверхзвуковых ракет, но, как считается, могут сгодиться для перехвата дозвуковых целей, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Rapid Ranger с LMM Martlet работает в том же радиусе, в котором могут работать переносные зенитные ракетные комплексы, добавил он.

— В отличие от ПЗРК, у этого комплекса есть поисковая станция, позволяющая обнаружить воздушные цели. И тут, конечно, вопрос, смогут ли они засечь «Герани», сделанные из композитных материалов, — рассказал Леонков.

По мнению эксперта, против Rapid Ranger российские военные, скорее всего, будут применять ту же тактику, что и против других систем противовоздушной обороны: когда аппараты летят волнами и среди них есть беспилотники, у которых стоит задача поразить именно средства ПВО.

— Британцы поставили Украине то, что им самим не особо нужно. С другой стороны, они освободились от лишних запасов, на утилизацию которых в итоге не надо тратить средства, — заключил Алексей Леонков.

В июне прошлого года сообщалось о привлечении около £1,7 млрд (порядка $2,2 млрд) от Великобритании для закупки вооружений для ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что на эти средства планируется приобрести ЗРК Rapid Ranger и легкие многоцелевые ракеты Martlet.

Rapid Ranger обнаруживает цели с помощью электрооптической системы наблюдения с круговым обзором по азимуту. Она обеспечивает панорамный поиск и сопровождение объектов в дальнем инфракрасном диапазоне, а также может оснащаться дополнительной радиолокационной станцией для контроля целей. Одним из преимуществ системы украинское министерство обороны назвало высокую мобильность. Комплекс весит около 500 кг и имеет модульную конструкцию, благодаря чему его можно устанавливать на пикапы, бронеавтомобили и гусеничную технику.

Зенитная ракета LMM Martlet имеет длину 1,3 м и массу 13 кг. Ее скорость достигает 1800 км/ч. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 7 км. Она оснащена инфракрасной и лазерной системами наведения. Лазерное наведение позволяет атаковать объекты с низкой тепловой заметностью, а также цели, использующие тепловые ловушки.

Какие еще системы ПВО обкатываются на Украине

На Украине уже обкатывается целая линейка систем противовоздушной обороны западного производства. К примеру, артиллерийская система ПВО Skynex германского концерна Rheinmetall стоит на вооружении только в ВСУ.

Она оснащена автоматической пушкой Oerlikon Mk3, которая использует 35-миллиметровые снаряды AHEAD с дистанционно программируемым взрывателем.

Еще одна система ПВО, которая используется армией киевского режима,— FrankenSAM. Она использует ракеты средней дальности Sea Sparrow и малой дальности Sidewinder, адаптированные для применения в наземных системах противовоздушной обороны.

IRIS-T SLM германского производства — мобильная ЗРК средней дальности. Пусковая установка содержит до восьми ракет в транспортно-пусковых контейнерах, оснащенных инфракрасными головками самонаведения.

ЗРК NASAMS американо-норвежского производства использует универсальные ракеты AIM-120 AMRAAM «воздух – воздух». Комплекс позволяет организовать круговую противовоздушную оборону радиусом до 180 км. Предназначен для уничтожения самолетов и вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и крупных беспилотников. Батарея состоит из 12 пусковых установок, каждая из которых несет по шесть ракет.

В последнее время применяется также система APKWS, которая использует комплект лазерного наведения и двигатель от неуправляемой ракеты. Получается очень недорогое средство.

ВСУ получают большое количество самых разных систем противовоздушной обороны на миллионы евро и долларов, но успеха им это не приносит, рассказал Дмитрий Корнев. И тому есть две причины. Одна из них — это разнообразие систем и сложность в работе по организации ПВО с использованием множества видов комплексов от разных производителей. А вторая причина — это превосходство российских систем ударного назначения, которые работают по целям на территории Украины. Сделать с этим пока у западного производителя систем ПВО ничего не получается, заключил эксперт.

