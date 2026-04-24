Уводя — уводи: новая система РЭБ отправляет вражеские дроны в ловушку ПВО

Технология подмены сигналов позволяет операторам буквально водить за нос БПЛА противника

Российские инженеры разработали комплекс радиоэлектронной борьбы «Полынь-Плюс», предназначенный для защиты гражданских и промышленных объектов от атак беспилотников. Принцип работы системы основан на спуфинге — технологии подмены навигационных сигналов, которая позволяет оператору фактически перехватывать управление маршрутом летательного аппарата. При этом специалисты, опрошенные «Известиями», подчеркивают: даже современные методы радиоэлектронной борьбы не гарантируют стопроцентного результата в условиях стремительного развития беспилотных технологий.

Искусство обмана

Современные дроны ориентируются в пространстве по сигналам спутников. «Полынь-Плюс» вмешивается в этот процесс: станция передает сигналы, имитирующие работу спутниковых систем навигации. Как только аппарат попадает в зону воздействия, его приемник начинает считывать не реальные координаты, а те, которые генерирует установка.

В результате оператор комплекса получает возможность корректировать траекторию полета беспилотника. Аппарату «сообщают», будто он удерживает заданную точку или следует прежнему маршруту, хотя фактически его движение постепенно смещается в сторону от защищаемой территории.

— В итоге беспилотник теряет ориентацию, сбивается с курса или совершает аварийную посадку. Важно, что «Полынь» воздействует на системы стабилизации, поэтому даже при ручном управлении пилоту крайне сложно бороться с навязанным вектором полета, — пояснил представитель компании НПЦ «НЕЛК».

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Полынь-Плюс» Источник изображения: Фото: пресс-служба компании НПЦ «НЕЛК»

Одним из ключевых достижений разработчиков стало увеличение дальности действия установки до 15 км. Это позволяет защищать не только небольшие площадки, но и крупные инфраструктурные объекты. Система управления максимально упрощена: оператору достаточно задать точку или маршрут, куда должен быть направлен беспилотник, после чего автоматика формирует необходимые помеховые сигналы.

— Мы проектируем систему зональной защиты, при которой несколько станций связываются в единую сеть. Это позволит перекрывать периметры любой протяженности, — уточнил он.

Чтобы оставаться незаметным для средств разведки, комплекс не функционирует непрерывно. Он интегрируется в общую систему безопасности объекта и активируется автоматически только в момент обнаружения цели. За исключением случаев, когда оператор станции переводит ее в ручной режим управления и включает имитацию принудительно.

Инструмент в «оркестре» безопасности

В современной войне беспилотников «серебряной пули» не существует. Единого технического решения, способного в одиночку закрыть «малое небо», попросту нет. Эффективная защита критически важных объектов возможна лишь при создании глубоко эшелонированной обороны, где средства разведки, огневые комплексы (от стрелкового оружия до ПВО) и системы РЭБ работают как единый организм, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Новинка представляет собой важный элемент такой архитектуры безопасности. В отличие от классических средств РЭБ, которые просто «забивают» эфир помехами, пытаясь лишить дрон связи, «Полынь» действует изящнее, — отметил специалист.

рэб Источник изображения: iz.ru

По словам Леонкова, главная задача комплекса заключается в том, чтобы «завести» вражеский БПЛА в зону действия средств ПВО или мобильных огневых групп. Фактически средства РЭБ превращаются в инструмент, который направляет цель прямо в ловушку для гарантированного уничтожения, заключил эксперт.

Гонка щита и меча

Развитие навигационных технологий напоминает постоянное соревнование средств защиты и способов их преодоления. С появлением первых глобальных систем позиционирования возник и вопрос защиты от них. Однако сейчас сама парадигма безопасности претерпела фундаментальные изменения, полагает главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

— Исторически спуфинг прошел путь от примитивной ретрансляции сигнала (сбор «честного» сигнала в одной точке и его трансляция в другой, что мы наблюдали, например, в Москве, когда навигаторы «переносили» водителей из центра города в аэропорты) до сложнейшего компьютерного синтеза, — напомнил конструктор. — Современные решения в этой сфере основаны на мощных вычислительных комплексах и многополосных передатчиках высокой мощности.

В то же время технологии защиты от подмены сигналов также активно развиваются. Новые гражданские устройства научились распознавать аномалии. Если резкое изменение координат по спутнику не подтверждается данными с акселерометров или гироскопов, гаджет диагностирует подмену и блокирует прием сигнала.

— В военной сфере ситуация еще сложнее. Беспилотники используют комбинированные системы навигации — сочетание инерциальных модулей, данных наземных радиомаяков и сигналов спутниковых систем, в том числе с использованием фазированных антенных решеток. Воздействовать на такую архитектуру прямыми методами крайне сложно, — считает Кузякин.

Особого внимания заслуживает инерциально-оптическая одометрия. Аппараты, использующие этот принцип, ориентируются по визуальным признакам местности и не зависят напрямую от спутниковой навигации. Подобные технологии применялись, например, на экспериментальном вертолете Ingenuity, работавшем на поверхности Марса.

По словам эксперта, ключевая проблема сегодня заключается не в отсутствии технологий подмены сигнала, а в необходимости адаптировать средства защиты к новым типам беспилотников, которые становятся все более автономными.

Фундамент для защиты

Военный эксперт Юрий Лямин считает, что системы типа «Полынь-Плюс» — рабочее решение, которое может выступать базовым эшелоном обороны гражданских объектов. В борьбе с массовыми, относительно простыми аппаратами, которые часто применяют для дальних ударов, такие средства показывают эффективность, попросту отсеивая цели на подлете.

— Однако противник внедряет каналы управления, не зависящие от спутниковой навигации, например Starlink. В подобных случаях классические средства подавления GPS оказываются бессильны. Прогресс в автономности дронов, оснащенных системами на базе искусственного интеллекта, делает их еще более устойчивыми, — отмечает аналитик.

Эксперт заключил, что подобные разработки критически необходимы как фундамент, но полагаться исключительно на них — значит допустить ошибку. Для полноценной защиты требуется симбиоз радиоэлектронных методов и кинетических средств прямого поражения. Только комплексный подход обеспечит безопасность в текущих реалиях.

Юлия Леонова

Андрей Буевич