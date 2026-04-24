Трамп оценивает последствия для союзников по НАТО, попавших в "черный" список (Politico, США)

Politico: Трамп хочет разделить союзников по НАТО на "образцовых" и "плохих"

Белый дом хочет прибегнуть к сегрегации в отношении своих партнеров по НАТО, пишет Politico. В преддверии скорого визита Марка Рютте в Вашингтон команда Трампа готовит механизм поощрения "образцовых" союзников и наказания "плохих".

Джек Детш (Jack Detsch), Пол Маклири (Paul McLeary)

Президент Дональд Трамп намерен воплотить в жизнь свои угрозы в адрес стран НАТО, которых он не считает "образцовыми союзниками".

Белый дом, по сути, разработал своеобразный перечень "хороших" и "плохих" стран НАТО, поскольку администрация Трампа рассматривает различные способы давления на союзников, отказавшихся поддержать американскую военную кампанию против Ирана.

По словам трех европейских дипломатов и представителя Министерства обороны США, знакомых с данным планом, инициативы, разработанные официальными лицами в преддверии визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон в текущем месяце, предполагают оценку вклада стран-участниц в деятельность альянса с последующим распределением их по условным категориям.

Это свидетельствует о том, что президент Дональд Трамп намерен реализовать свои угрозы в адрес союзников, не следующих его требованиям. Тем самым усиливается давление на все более ослабленный альянс, уже пострадавший от его нападок —желания аннексировать Гренландию и угроз о возможном выходе из состава организации.

Министр обороны США Пит Хегсет выдвинул эту общую идею в декабре. "Таких образцовых союзников, как Израиль, Южная Корея, Польша, Германия, страны Прибалтики и других, ждет особое расположение с нашей стороны, — сказал он. — А союзники, которые не способны внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями".

Один из дипломатов отметил, что этот список, по всей видимости, отражает ту же логику. "У Белого дома есть перечень „хороших“ и „плохих“ союзников, поэтому, полагаю, подход здесь аналогичен", — сказал он.

По словам источников, администрация сохраняет детали в тайне, продолжая прорабатывать различные варианты. При этом официальные лица не внесли ясности относительно того, какие преимущества или последствия может повлечь за собой эта инициатива.

"У них, похоже, нет конкретных идей, когда дело доходит до наказания „плохих“ союзников, — сказал еще один европейский чиновник, который, как и другие, пожелал остаться анонимным, чтобы иметь возможность обсудить чувствительные дипломатические вопросы. — Переброска войск — один из вариантов, но это в основном наказание для США, не так ли?".

Белый дом недвусмысленно выразил свое разочарование в союзниках. "Хотя Соединенные Штаты неизменно поддерживали своих так называемых союзников, государства, безопасность которых мы обеспечиваем присутствием тысяч военнослужащих, не оказали нам сопоставимой поддержки в ходе операции „Эпическая ярость“, — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. — Президент Трамп ясно обозначил свою позицию по поводу этой несправедливой ситуации, и, как он подчеркнул, Соединенные Штаты этого не забудут".

НАТО не ответила на запрос о комментарии.

Альтернатив для вывода американских войск из Европы немного, поэтому любой возможный план, скорее всего, будет сводиться к их передислокации из одной страны в другую. Даже в этом случае переброска может оказаться дорогостоящей и трудоемкой.

Непонятно, какие страны были отнесены к какой категории и известно ли об этой инициативе Рютте. Румыния и Польша могут оказаться среди основных бенефициаров: обе страны поддерживают хорошие отношения с Трампом и, вероятно, были бы заинтересованы в размещении дополнительного американского контингента на своей территории. Польское правительство, являющееся одним из крупнейших оборонных спонсоров НАТО, уже покрывает почти все расходы на размещение около 10 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных на территории страны. А на румынской авиабазе имени Михаила Когэлничану, которую Бухарест разрешил использовать для поддержки военной операции США в Иране, сохраняется потенциал для дальнейшего увеличения американского военного присутствия.

Хегсет первоначально использовал риторику "образцового союзника" в отношении членов НАТО, которые увеличили свои оборонные расходы в соответствии с целевыми показателями в 5%, продвигаемыми Трампом. Эта же формулировка впоследствии фигурировала и в Национальной стратегии обороны, опубликованной в январе официальными лицами.

"Министерство обороны будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству и взаимодействию с „образцовыми союзниками“, которые вносят существенный вклад в коллективную оборону, — говорится в заявлении Пентагона. — Мы будем способствовать укреплению потенциала этих союзников, когда они приложат усилия для защиты наших общих интересов. Кроме того, мы планируем усилить стимулы для других стран присоединиться к нам в этом процессе".

Как рассказали два европейских чиновника, знакомые с этим планом, такая концепция может позволить США снижать уровень военного присутствия, совместных учений или военных продаж в странах, которые они считают "плохими", и перераспределять эти ресурсы в пользу тех, кого они считают "хорошими" союзниками. Хегсет также использовал термин "образцовый союзник" на встречах с членами НАТО.

Это предоставило бы Трампу больше инструментов для разграничения членов альянса, поддержавших усилия США в Иране — например, в части прекращения блокады Тегераном Ормузского пролива и предоставления доступа к базам — и тех, кто этого не сделал.

В то время как Испания и такие союзники, как Великобритания и Франция, либо отвергали, либо игнорировали просьбы США о помощи, Румыния и ряд более мелких стран разрешили Америке использовать свои авиабазы. Болгария также молча поддерживала американскую логистику на Ближнем Востоке.

Испания уже имела проблемы с администрацией Трампа из-за отказа повышать целевой показатель оборонных расходов до 5% на саммите НАТО в Гааге в прошлом году. Однако официальные лица высоко оценили страны Прибалтики — Литву, Латвию, Эстонию — а также Польшу за то, что они неизменно занимают лидирующие позиции в блоке по военным расходам.

"Президент Трамп справедливо дал понять, что ожидает от союзников и партнеров активизации усилий по обеспечению безопасности этого жизненно важного водного пути на Ближнем Востоке", — заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби союзникам по НАТО в этом месяце во время виртуальной встречи министров обороны, на которой Хегсет присутствовать отказался.

Однако прецедентов для подобных шагов по "наказанию" союзников практически нет, и такие идеи уже встречают сопротивление в Капитолии.

"Когда американские лидеры с пренебрежением говорят о наших союзах — это контрпродуктивно, — заявил во вторник сенатор Роджер Викер (республиканец от штата Миссисипи) перед слушаниями по вопросу американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе. — Мы должны четко понимать многочисленные политические, стратегические и моральные выгоды, которые страна получает от своих альянсов".

А некоторые бывшие чиновники сомневаются, что у администрации Трампа хватит ресурсов, чтобы справиться с еще одним экзистенциальным кризисом альянса.

"Трамп и его команда заняты попытками выбраться из созданной ими самими трясины, — заявил Йоэль Линнайнмяки, бывший финский чиновник, работавший над вступлением страны в НАТО в 2023 году. — Вероятно, у администрации нет ресурсов для открытия нового конфронтационного фронта с Европой, пока продолжается война".