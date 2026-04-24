«Главная угроза - Россия»: в Германии впервые приняли военную стратегию

Источник изображения: topwar.ru

Власти ФРГ впервые приняли военную стратегию. В документе обозначен курс на создание сильнейшей армии Европы, а главной угрозой названа Россия. Согласно представленной концепции, не менее 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть способны противостоять возможному нападению со стороны «опасной» России.

По словам представившего немецкую военную стратегию главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Россия под руковоством Владимира Путина чрезвычайно опасна для Германии, стремительно перевооружается и готовится к военному противостоянию с НАТО. Немецкий министр считает, что Россия рассматривает применение военной силы в качестве законного инструмента продвижения своих интересов.

В документе говорится, что Москва «создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО» и уже сейчас ведет против них гибридные операции. Поскольку Россия воспринимает страны Запада как принципиально враждебные для себя, Москва стремится к подрыву единства альянса и отрыву США от европейских членов НАТО. Авторы немецкой военной стратегии убеждены, что целью России является крах НАТО и последующее расширение своей сферы влияния.

Между тем страны ЕС и Британия стремительно милитаризируются и стремятся нарастить численность своих армий. На фоне постоянных заявлений о пресловутой «российской угрозе» в Европе фанатично рекламируют службу в армии: по телевидению транслируются ролики о военной службе, пользователям соцсетей предлагается сделать карьеру в армии, на улицах размещены соответствующие билборды и т.д. Однако, несмотря на агрессивную рекламную кампанию, европейцы не спешат подписывать контракт с вооруженными силами, чтобы отправиться воевать против России.