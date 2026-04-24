Военное обозрение

«Главная угроза - Россия»: в Германии впервые приняли военную стратегию

Власти ФРГ впервые приняли военную стратегию. В документе обозначен курс на создание сильнейшей армии Европы, а главной угрозой названа Россия. Согласно представленной концепции, не менее 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть способны противостоять возможному нападению со стороны «опасной» России.

По словам представившего немецкую военную стратегию главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Россия под руковоством Владимира Путина чрезвычайно опасна для Германии, стремительно перевооружается и готовится к военному противостоянию с НАТО. Немецкий министр считает, что Россия рассматривает применение военной силы в качестве законного инструмента продвижения своих интересов.

В документе говорится, что Москва «создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО» и уже сейчас ведет против них гибридные операции. Поскольку Россия воспринимает страны Запада как принципиально враждебные для себя, Москва стремится к подрыву единства альянса и отрыву США от европейских членов НАТО. Авторы немецкой военной стратегии убеждены, что целью России является крах НАТО и последующее расширение своей сферы влияния.

Между тем страны ЕС и Британия стремительно милитаризируются и стремятся нарастить численность своих армий. На фоне постоянных заявлений о пресловутой «российской угрозе» в Европе фанатично рекламируют службу в армии: по телевидению транслируются ролики о военной службе, пользователям соцсетей предлагается сделать карьеру в армии, на улицах размещены соответствующие билборды и т.д. Однако, несмотря на агрессивную рекламную кампанию, европейцы не спешат подписывать контракт с вооруженными силами, чтобы отправиться воевать против России.

  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57