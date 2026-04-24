ВМС США при атаке на судно применили палубные пушки впервые с 1988 года

Американские военные впервые за 38 лет при атаке на судно применили палубные пушки. Эсминец ВМС США Spruance отработал из 127-мм артустановки Mark 45 по иранскому гражданскому контейнеровозу Touska — снаряды пробили машинное отделение контейнеровоза, и он потерял ход, после чего был захвачен высадившимся с десантного корабля спецназом.

Как пишет портал The War Zone, до этого случая последний раз палубную артиллерию против другого судна ВМС США применяли 18 апреля 1988 года во время операции «Богомол» в Персидском заливе, причем тоже против иранского корабля. Однако, если 38 лет назад атаке американских ВМС подвергся иранский корвет Joshan, то в этот раз палубные пушки были применены против гражданского судна, не имевшего возможности оказать какое-либо сопротивление.

В Тегеране назвали этот инцидент пиратством и обвинили США в нарушении перемирия. При этом на фоне таких действий США шансы на новый раунд переговоров с Ираном в Исламабаде стремительно тают. На фоне морской блокады Ирана со стороны США Тегеран снова полностью закрыл Ормузский пролив и заблокировал проходящие без разрешения суда. Параллельно с этим, по некоторым сведениям, Китай перебросил в Оманский залив три корабля для сопровождения своих торговых судов. Таким образом, США могут столкнуться с трудностями в попытках продолжить блокировать Ормузский пролив: одно дело атаковать и останавливать гражданские суда, и совсем другое — пытаться контролировать морской трафик, прикрываемый китайским военным флотом.