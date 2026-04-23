Все четыре минных тральщика ВМС Украины готовы к миссии в Ормузском проливе

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) готовы задействовать свой флот в миссии по организации безопасного судоходства в Ормузском проливе. Организовать ее после окончания войны намерены Британия и Франция, возможно, к ним присоединятся и другие страны. Ранее Лондон собрал для этих целей пока что виртуальную коалицию из более чем тридцати государств.

Британская газета The Times пишет со ссылкой на свои источники, что практически весь морской флот ВМСУ может быть задействован в составе коалиционных морских военных сил для обеспечения гражданского судоходства в Ормузе после окончания войны с Ираном.

Речь идет о четырех ржавых тральщиках, в 2023 году списанных из британского, бельгийского и голландского флота и переданных Украине. С тех пор они стоят на приколе в порту Портсмута. В июне Украина получит от Нидерландов еще один тральщик класса Alkmaar, который будет переименован в «Геническ». Экипаж уже проходит обучение на его борту.

Сегодня этот вопрос будет обсуждаться офицерами ВМС из более чем 30 стран на многонациональном военном саммите по планированию, который состоится в Постоянном объединенном штабе (PJHQ) на северо-западе Лондона. В совещании примут участие и офицеры ВМСУ, там даже адмиралы имеются.

Газета ссылается на слова некоего украинского источника по этому поводу:

Мы готовы предложить все. В Портсмуте находятся четыре тральщика. Они не могут отправиться на Украину, потому что, во-первых, они станут целью номер один, а во-вторых, из-за конвенции Монтрё.

Киев готов отправить любой из кораблей ВМСУ, два из которых были приобретены у Британии для разминирования Черного моря после окончания российско-украинской войны, сообщил собеседник газеты в украинских военных кругах.

Британский премьер Кир Стармер заявил 17 апреля, что «как только позволят условия», Франция и Британия начнут «сугубо оборонительную» военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе. Зеленский в этот день присоединился через видеосвязь к встрече десятка государств, которые обсуждали нормализацию судоходства в Ормузском проливе.

Покинув безопасный британский порт, украинская эскадра вполне может подвергнуться атаке ВМФ России где-нибудь в нейтральных водах. Американцы потопили иранский фрегат у берегов Шри-Ланки, объявив его законной целью. Хотя США не находятся в состоянии войны с Ираном, а проводят на Ближнем Востоке свою «специальную операцию» с пафосным названием «Эпическая ярость».