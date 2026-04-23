MWM: шведские истребители перехватили Су-30 над Балтикой

Сравнение российских и шведских истребителей появилось из-за очередного перехвата над Балтийским морем, пишет MWM. Оно вновь подчеркивает существенный разрыв в их возможностях по ключевым характеристикам.

Истребители Gripen шведских ВВС вылетели 20 апреля для перехвата российских истребителей Су-30СМ. Они сопровождали стратегические бомбардировщики Ту-22М3 над международными водами Балтийского моря. Операция проводилась в рамках шведской системы оперативного реагирования в координации с союзниками по НАТО. Gripen находились рядом с российскими самолетами и поддерживали визуальный контакт как с бомбардировщиками, так и с истребителями сопровождения на протяжении всего полета. ВВС Швеции традиционно держат Gripen в постоянной готовности к немедленному вылету — такая практика сохранялась и до вступления страны в НАТО в марте 2024 года.

Эта операция последовала вскоре после вылета истребителя Gripen 10 апреля для перехвата ударной подводной лодки российского флота проекта "Палтус". В ходе операции самолет отслеживал передвижения корабля в Балтийском море между западным побережьем Швеции и датским полуостровом Ютландия. Хотя боевой потенциал Gripen гораздо более ограничен, чем у большинства других истребителей четвертого поколения, его облегченная конструкция не требует сложного технического обслуживания. Она позволяет легко поддерживать высокий уровень боеготовности и осуществлять перехват с гораздо меньшими затратами по сравнению с использованием других типов истребителей, таких как F-35A или F-15. Gripen C/D уже давно устарел, поскольку самолеты оснащены более слабыми радарами с механическим сканированием и явно уступают истребителям, построенным после холодной войны. Кроме того, они очень уязвимы для радиопомех.

Вылет Gripen с целью перехвата российских самолетов почти совпал по времени с вылетом истребителей пятого поколения F-35A Королевских ВВС Норвегии для перехвата российского противолодочного самолета Ил-38 над близлежащим Баренцевым морем. Этот инцидент произошел менее чем через четыре дня после того, как истребители Rafale ВВС Франции, дислоцированные в Литве, встретились с российскими истребителями Су-30СМ. Высокая частота столкновений между боевыми самолетами России и НАТО происходит из-за напряженности. Поскольку несколько стран — членов альянса развернули военные учения на украинском театре военных действий для активного участия в конфликте против России. Европейские государства продолжают готовить и другие варианты для дальнейшей эскалации своего участия в боевых действиях на случай, если уже развернутые силы Украины и западного блока столкнутся с новыми трудностями.

Сегодня Су-30СМ формирует основу парка истребителей ВВС России. В его конструкции используются многие элементы советских программ по разработке истребителей, закрытых после распада Советского Союза. Этот самолет, во многом созданный на основе конструкции тяжелого перехватчика Су-27ПУ, оснащен широким спектром технических решений, разработанных в рамках отмененных проектов истребителей завоевания превосходства в воздухе Су-27М и Су-37. В частности, самолет оснащен радиолокационной станцией Н011М от Су-37 — одной из первых радиолокационных станций с фазированной антенной решеткой, установленных на истребителе, — а также управляемым передним горизонтальным оперением от Су-27М, двигателем АЛ-31ФП и соплами с управляемым вектором тяги. Мощность двигателя этого истребителя примерно в 2,88 раза превышает мощность двигателя Gripen C/D, его радар в несколько раз больше, а дальность полета более чем в два раза превышает дальность полета шведского истребителя.