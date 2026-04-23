Испанская Navantia предложила Швеции фрегаты класса Alfa 4000 в рамках тендера по программе "Лулео"

ЦАМТО, 22 апреля. Испанская компания Navantia сформировала официальную коммерческую заявку на участие в шведском тендере по программе приобретения фрегатов класса "Лулео" (Lulea-class).

Согласно заявлению главного операционного директора Navantia Гонсало Матео-Герреро, опубликованному в шведском издании Dagens Nyheter 16 апреля, объем предложения составляет 3 млрд. евро (около 33 млрд. шведских крон) за четыре корабля без учета ракетного и торпедного вооружения, а также долгосрочного логистического сопровождения.

Предложение предусматривает поставку двух кораблей к 2030 году и двух дополнительных – к 2031 году. Столь сжатые сроки предполагают либо завершенность конструкторской документации на момент подписания контракта, либо параллельное ведение проектирования и строительства. Интервал от момента заключения контракта (2026) до сдачи первого корабля составляет четыре года, что существенно короче среднеевропейского показателя в 6-8 лет для аналогичных программ.

Navantia заявила о намерении интегрировать на борт корабля шведские национальные системы: боевую информационно-управляющую систему производства Saab и вооружение в целях обеспечения суверенного контроля над боевыми возможностями флота.

Конкурентами выступают два альтернативных проекта: французский фрегат FDI компании Naval Group (водоизмещение около 4460 т, 16 ячеек ВПУ; первый корабль данной серии введен в состав ВМС Франции в октябре 2025 года) и британско-шведский проект Arrowhead 120, разработанный Saab совместно с Babcock (водоизмещение от 4000 до 4650 т, до 16 ячеек ВПУ). Некоторые эксперты отмечают, что Alfa 4000, в отличие от конкурентов, не имеет построенного прототипа, что является фактором неопределенности при оценке зрелости проекта.

На текущий момент Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) воздерживается от публичных комментариев по существу тендера, указывая на закрытый характер оценочной процедуры.

Согласно заявленным ТТХ, фрегат Alfa 4000 – многофункциональный надводный корабль водоизмещением 4300 т, длиной около 120 м, шириной 16,2 м. Энергетическая установка – комбинированная дизель-дизельная. Скорость – свыше 27 узлов, дальность хода – около 4500 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – до 30 суток, экипаж – от 100 до 150 человек в зависимости от конфигурации. Вооружение включает 16-ячеечный вертикальный пусковой комплекс для зенитных ракет, противокорабельные ракеты большой дальности, интегрированные бортовую и буксируемую гидроакустические станции для противолодочной борьбы. Предусмотрен ангар для вертолетов среднего класса типа NH-90 или SH-60.

По программе "Лулео" Швеция планирует приобрести четыре новых фрегата для замены корветов типа Visby. Перспективные корабли будут иметь водоизмещение, превышающее водоизмещение Visby приблизительно в шесть раз, что означает качественное расширение боевых возможностей ВМС Швеции на Балтийском море. Выбор поставщика намечен на 2026 год.