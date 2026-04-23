Пентагон: США в 2027 ф.г. планируют направить на нужды НАТО 1,4 млрд. долл.

ЦАМТО, 22 апреля. США планируют в 2027 ф.г. направить на нужды НАТО в общей сложности почти 1,4 млрд. долл., следует из бюджетного запроса Министерства войны США на следующий финансовый год.

"Бюджет на 2027 ф.г. включает в себя 756,7 млн. долл. в рамках расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание счета для общих финансовых потребностей Организации Североатлантического договора (НАТО), связанных с военным бюджетом НАТО", – цитирует "РИА Новости" текст документа.

Отмечается, что по сравнению с 2026 ф.г. данная статья бюджета Пентагона выросла на 96,1 млн. долл.

"Бюджет по линии программы инвестиций в безопасность НАТО на 2027 ф.г. составляет 604,3 млн. долл., что соответствует потребностям, основанным на текущей программе на 2027 ф.г., и отражает увеличение финансирования, согласованное лидерами на саммите НАТО в июне 2022 года", – говорится в документе.

Таким образом, общее запланированное финансирование НАТО в следующем финансовом году составит 1,36 млрд. долл.