Пентагон запросил рекордные 50 млрд. долл. на военную разведку в 2027 ф.г.

ЦАМТО, 22 апреля. Пентагон запросил на 2027 ф.г. рекордные 50 млрд. долл. на программу военной разведки, что на 49% превышает показатели текущего года.

"Министерство войны опубликовало итоговый запрос бюджета программы военной разведки на 2027 ф.г., составивший 50 млрд. долл. и соответствующий стратегическим приоритетам министра войны", – цитирует "РИА Новости" пресс-релизе ведомства.

При этом, согласно пресс-релизу, детали распределения этих средств остаются засекреченными из соображений национальной безопасности.

Запрос на 2027 ф.г. предполагает рост расходов на военную разведку на 49% по сравнению с текущим показателем в 33,6 млрд. долл. и почти на 80% – относительно 27,9 млрд. долл., выделенных в 2023 году, согласно бюджетным документам Пентагона.

Ранее Белый дом опубликовал бюджетный запрос администрации президента США Дональда Трампа на 2027 ф.г., в котором закладывается увеличение военного бюджета страны до рекордных 1,5 трлн. долл., напоминает агентство.