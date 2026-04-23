«Золотой купол и Золотой флот»: приоритеты США в оборонном бюджете на 2027 год

Трамп запросил рекордный оборонный бюджет на 2027 год, намереваясь потратить в следующем финансовом году не менее 1,5 триллионов долларов. Среди приоритетов администрации Трампа — программы «Золотой купол», «Золотой флот», а также беспилотники.

Британское новостное агентство Reuters выяснило приоритеты команды Трампа на следующий год в отношении оборонного бюджета. Как оказалось, рекордные полтора триллиона долларов президенту США понадобились для реализации нескольких программ, в названии которых есть слово «золото». Это система противоракетной обороны «Золотой купол», программа строительства и закупки боевых кораблей «Золотой флот», а также беспрецедентные инвестиции в разработку и закупку беспилотников. Пока без названия, но никто не сомневается, что ее тоже назовут в честь драгоценного желтого металла.

Документ включает новую категорию «президентские приоритеты», в которую вошли система ПРО «Золотой купол», развитие дронов, искусственного интеллекта, инфраструктуры данных и оборонно-промышленной базы.

Самые большие расходы предусмотрены на кораблестроение, в планах потратить 65 млрд долларов на закупку 18 боевых кораблей и 16 вспомогательных судов в рамках программы «Золотой флот». Кроме того, США увеличивают закупки истребителей F-35 до 85 единиц в год. На беспилотники уйдет более 74 млрд долларов, из них 53,6 млрд на автономные платформы и логистику, ещё 21 млрд — на боеприпасы, системы противодействия дронам и передовые разработки.

Также поднимут зарплаты военнослужащим и закупят много боеприпасов, чтобы не повторилась история с Ираном.