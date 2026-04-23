Пропагандисты войны ничего не поняли в истории (The New York Times, США)

NYT: США загнали себя в ловушку Фукидида

США сами загнали себя в ловушку Фукидида, пишет NYT. Этот греческий историк описал сверхдержаву-изгой, которая сменила цивилизованное лидерство на беззаконное господство. Однако история показывает, что это неизбежно заканчивается крахом такого государства, предупреждает автор статьи.

Стюарт Патрик (Stewart Patrick)

Члены администрации Трампа примеряют на себя тогу Фукидида и пересказывают афоризмы греческого историка о безжалостных законах власти в мире, где каждое государство думает только о себе.

В январе президент назвал одностороннюю военную операцию, закончившуюся похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро, примером "железных законов, которые всегда определяли мировую власть". Когда у репортеров возникли к Белому дому вопросы, старший советник Стивен Миллер высмеял Джейка Таппера с CNN за наивную веру в "международные условности" вроде Устава ООН. "Мы живем в мире, Джейк, в реальном мире, где всем заправляет сила, насилие, мощь".

Война с Ираном только подлила масла в огонь. 7 апреля Трамп потребовал от иранского режима сдаться на милость американской силы. Иначе, пригрозил он, "целая цивилизация умрет сегодня ночью".

Эти отсылки к вневременным истинам силовой политики часто черпают вдохновение у Фукидида. Его "История Пелопоннесской войны" остается основополагающим текстом для самоназванных реалистов от внешней политики. Политики и аналитики регулярно цитируют этот труд, чтобы объяснить неизбежность соперничества великих держав и оправдать господство над слабыми. Но их анализы не чета внимательному чтению — и часто игнорируют главные уроки историка: сила без границ и легитимности ведет к беде.

Самый известный эпизод в "Истории" Фукидида — Мелосский диалог. В нем афинская делегация предъявляет ультиматум острову Мелос: либо подчинитесь превосходящей силе Афин и платите дань на нужды войны против Спарты, либо вас ждет уничтожение. Мелосцы просят остаться нейтральными, но получают отказ. "Вам, как и нам, хорошо известно, — объясняют афиняне, — более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться". Мелос повержен: взрослых мужчин предают смерти, женщин и детей продают в рабство.

Вторая администрация Трампа с восторгом приняла логику Мелосского диалога. Она звучит в грубом заявлении Владимиру Зеленскому: "У вас нет карт". Звучит в запугивании Дании с требованием уступить контроль над Гренландией. Звучит в одностороннем введении пошлин против малых стран. Звучит в угрозах "взять" Кубу в удобное для США время. Звучит в требованиях к союзникам по НАТО — которых не консультировали перед войной с Ираном — помочь открыть Ормузский пролив. Это действия сверхдержавы-изгоя, которая сменила видимость цивилизованного лидерства и притязаний на легитимность на чистое глобальное господство.

Непрекращающимися издевательствами администрации Трампа игнорирует главный урок классической древности: Афины сменили добрую гегемонию на злую империю — и пошли ко дну.

Начиная с VII века до н.э., города-государства древней Греции признавали одного из своих естественным лидером. Этот город имел право на особый статус за непропорционально большой вклад в коллективную оборону. Греки называли такую власть гегемонией. Однако лидерство часто оспаривали. Самая известная распря — Пелопоннесская война, которая столкнула Афины и Спарту. В итоге Афины пали.

"Именно возвышение Афин и страх, который это возвышение внушало Спарте, сделали войну неизбежной", — писал Фукидид. Многие современные ученые ухватились за эту фразу как за краткое объяснение неизбежности войны великих держав. США и Китай, говорят нам, рискуют попасть в "ловушку Фукидида" подобно Афинам и Спарте.

Но, как ясно дает понять сам историк, причины войны уходили глубже. Рост афинской власти вызывал тревогу из-за нарушения эллинских норм: Афины пытались превратить добровольное лидерство в принудительную империю. Во время дебатов в Спарте о том, начинать ли войну, афинская делегация оправдывала крен в империю собственной страны: "Не мы подали пример. Всегда было законом, что слабый должен повиноваться сильному". Этот ход дал обратный эффект: подтвердил подозрения об империалистических намерениях Афин и привел к тому, что спартанцы с союзниками одобрили объявление войны.

Иными словами, войну сделало неизбежным не просто присутствие конкурирующих великих держав. Причина в том, что одна из них злоупотребляла правилами системы, которая и позволила ей возвыситься.

Искушение использовать доминирование — рекурсивный исторический импульс. Трамповская Америка этому искушению поддалась. Устав нести груз ответственности за всех, США используют и злоупотребляют структурным доминированием для максимальной выгоды. Америка принуждает и вымогает уступки даже у ближайших партнеров. Как во временах Фукидида, такая позиция сулит выгоду сегодня, но гибель завтра.

Гениальность внешней политики США после 1945 года заключалась во встраивании огромной американской власти в рамки международных институтов и права. В этих рамках все нации, большие и малые, могли принимать участие и получать выгоду. Система была далека от идеала и сопровождалась множественными эпизодами империалистических интервенций. Но в целом стратегия для США окупилась. Она смягчала реальность американского доминирования, придавала легитимность американской власти и создала порядок, в целом соответствующий американским интересам.

Теперь все эти достижения выброшены на ветер. Администрация Трампа уничтожает всякую оставшуюся веру в то, что США можно доверять ответственное применение силы. Также она стирает любое различие между использованием американской мощи и поведением России на Украине, а также действиями Китая в Южно-Китайском море или (потенциально) в отношении Тайваня.

Лидерам, в конце концов, нужны последователи. Трамп может настаивать, как во время конфликта с Ираном: "НАМ НИЧЬЯ ПОМОЩЬ НЕ НУЖНА!". Но, оставшись на этом курсе, США окажутся в одиночестве, без союзников и друзей. Они превратятся в одинокую сверхдержаву среди беззакония международной системы, которую сама же помогла создать. Еще не поздно сменить курс — и начать следует с более вдумчивого прочтения Фукидида.