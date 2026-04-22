«Армия движется к Славянску». Глава Генштаба ВС РФ заявил о решающих боях за Донбасс

Герасимов: ВС России взяли под контроль ЛНР и наступают по всем направлениям

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о расширении зоны контроля российских войск: с начала года под контроль перешли более 1700 кв. км и 80 населенных пунктов, под контролем вся территория ЛНР. По его словам, наступление ведется на всех направлениях, идут бои за ряд городов, включая Красный Лиман и Константиновку. Подробнее о ситуации на фронтах — в материале «Газеты.Ru».

Российские войска с начала года заняли 80 населенных пунктов и более 1,7 тыс. кв. км, рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. За март и апрель, по его словам, зона контроля увеличилась еще на 34 населенных пункта и примерно 700 кв. км. Также он рассказал о полном переходе под контроль российской армии территории Луганской народной республики.

Минобороны отчитывалось о завершении взятия ЛНР 1 апреля. До этого 2 октября президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» говорил, что «почти 100% Луганской области в наших руках».

В Минобороны подчеркнули, что активные действия сейчас идут сразу по нескольким направлениям. В зоне ответственности «Южной» группировки — район Славянско-Краматорско-Константиновского узла. Здесь в марте под контроль ВС России перешли шесть населенных пунктов, а в апреле — Диброва.

Бои за города

На северном участке «Южной» группировки части 3-й армии продвигаются на запад широким фронтом — в сторону Славянска и Краматорска. По данным Генштаба, передовые подразделения находятся примерно в 12 и 7 км от восточных окраин этих городов. Одновременно продолжаются уличные бои в Кривой Луке.

«Наша армия движется в направлении Славянска. Недалек тот день, когда мы освободим и Славянск, и Краматорск — все это Донецкая земля. Благодаря вашим мужественным и инициативным действиям вы вносите свой серьезный вклад в освобождение Донбасса», — сказал Герасимов.

В Константиновке штурмовые группы продвигаются внутри городской застройки — столкновения идут в северо-восточной и юго-западной частях. Бои также охватывают пригороды — Новодмитровку и Ильиновку. Одним из самых напряженных участков остается Краснолиманское направление: там под контролем находится около 70% территории Красного Лимана.

На других участках фронта ситуация развивается схожим образом. Группировка «Север» одновременно действует в Сумской и Харьковской областях: в марте там заняли 15 населенных пунктов, в апреле — Волчанские Хутора и Зыбино. Подразделения «Запада» продвигаются на своем участке и ведут бои в районах Боровой, Святогорска, Студенка и Старого Каравана.

Продвижение на юге и отражение контратак

В зоне ответственности группировки «Центр» продолжаются тяжелые бои. Под контроль российских войск перешли Гришино и Павловка, близится к завершению зачистка Нового Донбасса, продолжаются столкновения за Белицкое. Одновременно часть сил движется в сторону Доброполья и формирует линию безопасности в Днепропетровской области. В районе Новопавловки, по данным Генштаба, занято свыше 75% территории.

Как объяснили ТАСС в российских силовых структурах,

установление контроля над населенным пунктом Новый Донбасс откроет ВС РФ дорогу на Доброполье.

Группировка «Восток» продвигается на запад в восточной части Запорожской области. В Минобороны утверждают, что попытки ВСУ остановить наступление не дали результата: за февраль – март было предпринято более 170 контратак с потерями свыше трех тысяч человек и более 160 единиц техники.

Отдельно Герасимов прокомментировал ситуацию в районе Гуляйполя. Заявления Украины о контроле над территориями к северу от Гуляйполя на границе с Днепропетровской областью он назвал «информационной кампанией», направленной на то, чтобы «скрыть провалы», отрицая информацию ВСУ о «возвращении» в этом районе 480 кв. км.

По его словам, российские войска продолжают наступление западнее Гуляйполя. Там под контроль ВС России перешли Бойково и Луговское, бои продолжаются в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому. Подразделения группировки «Днепр» развивают наступление в направлении Запорожья: занята Веселянка, уличные бои идут в Орехове и Запорожце.

ВСУ теряют личный состав

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов оценил потери Вооруженных сил Украины за время конфликта как приближающиеся к 2 млн человек. По его словам, ранее в публичное пространство попадали данные о 1,7 млн погибших и раненых, после чего, как он считает, эта цифра продолжила расти.

«Мы должны просто подумать, ..., какое количество еще дополнительно погибло. ... цифра <...> приближается уже к двум миллионам или уже за два миллиона», — отметил Алаудинов.

При этом Украина отказывается вывести своих военных с территории Донбасса, как того требует Россия. Как объяснил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, вывод украинских войск станет стратегическим поражением для Киева.

По его словам, регион имеет ключевое значение для обороны, поскольку там выстроены укрепленные линии и фортификации. Потеря этих позиций, как он считает, серьезно ослабит ВСУ.

Зеленский также уверен, что американский президент Дональд Трамп не может быть гарантом мира. «Вот, например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?» — отметил украинский президент.

Ранее Зеленский в интервью Reuters говорил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности при условии вывода войск с занимаемой части Донбасса. Он утверждал, что Вашингтон якобы готов оформить такие договоренности на высоком уровне только после этого шага.

Антон Ишбульдин