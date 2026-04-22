В США заявили, что два передовых российских самолета находятся на грани исчезновения. Что на это ответили в Госдуме?

Журналист Джонсон: Су-57 и ПАК ДА оказались под угрозой исчезновения

Автор американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон заявил, что две самые передовые авиационные программы России якобы находятся на грани исчезновения. Речь идет об истребителе пятого поколения Су-57 и будущем стратегическом бомбардировщике — перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА).

В материале говорится, что информацию о боевых самолетах удалось узнать из секретных документов, просочившихся в сеть. Согласно бумагам, российская промышленность якобы сталкивается с нехваткой критических компонентов для производства новых воздушных судов и дефицитом кадров.

«Сложившаяся ситуация иллюстрирует вечную поговорку о том, что "царство потеряно из-за отсутствия гвоздя"», — утверждает обозреватель.

По его словам, «если не будет существенных улучшений между прототипами и серийными моделями, Су-57 не будет соответствовать стандартам самолета пятого поколения». А ПАК ДА, написал он, представляет собой «бомбардировщик, который пока существует лишь на бумаге».

Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК/Нина Падалко.

В Госдуме призвали не переживать за обороноспособность России

Депутат Госдумы Андрей Колесник в ответ на публикацию 19FortyFive призвал американскую прессу не переживать за обороноспособность России и ее авиацию.

Колесник отметил, что внимание Москвы сконцентрировано на военно-промышленном комплексе, поэтому безопасность страны находится под полным контролем. Он также напомнил, что фигурирующие в публикации Су-57 и ПАК ДА входят в перечень стратегической авиации.

За безопасность страны, в которую входят те же самолеты Су-57, пусть не переживают. Сначала пусть определятся со своей обороноспособностью, а мы со своей разберемся. У нас, судя по всем нашим боевым действиям, в том числе и на полях специальной военной операции, все в соответствии с планом Андрей Колесник депутат Госдумы

В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА

В феврале другой обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд обратил внимание на российский ПАК ДА. Он предположил, что Москва могла бы «спасти» проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации, объединившись с Пекином.

Автор издания указал, что и Россия, и Китай стремятся к созданию бомбардировщиков-невидимок следующего поколения, однако сталкиваются с серьезными препятствиями. «Начиная от двигателей и авионики и заканчивая покрытиями, обеспечивающими малозаметность, сроками и (для России) ограничениями поставок, вызванными санкциями», — утверждал Иствуд, допуская, что страны могли бы объединить усилия, создав вместо H-20 и ПАК ДА один самолет на двоих.

По мнению обозревателя, два крупных промышленно развитых государства имеют совпадающие стратегические интересы. Однако, признал он, языковые и управленческие различия, а также нежелание сторон делиться друг с другом секретными технологиями могут стать препятствиями на пути к созданию общего самолета.

«Создание совершенно нового бомбардировщика-невидимки слишком сложно — даже при самом тесном сотрудничестве союзников и крепкой дружбе между [президентом России Владимиром] Путиным и [председателем КНР] Си Цзиньпином», — заключил он.