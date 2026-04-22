Пентагон начал разрабатывать порошковую кровь для использования на поле боя

Агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает порошковый заменитель крови для использования в боевых условиях, сообщает Business Insider. Ведомство сейчас ищет партнеров для продолжения испытаний.

Проект FSHARP уже показал успешные результаты в лаборатории и на животных. "У нас были успехи в чашке Петри. Теперь у нас есть успехи и на животных", – заявил представитель DARPA Роберт Мюррей.

Новую технологию рассматривают как потенциальный инструмент для будущих конфликтов, где эвакуация раненых может быть затруднена. В войне высокой интенсивности доступ к свежей крови станет одной из ключевых проблем для военных медиков, передает РИА "Новости".

Порошковая кровь хранится в двухкамерных пакетах отдельно от стерильной воды и быстро приводится в готовность на поле боя. Бойцы смогут переносить запас в экипировке и использовать его сразу после смешивания компонентов.

Следующим этапом станет продвижение технологии за пределы лаборатории. На пути к возможному внедрению к 2029 году пока сохраняются регуляторные, производственные и ценовые препятствия.

Между тем Министерство обороны России начало использовать сухую плазму крови для спасения тяжелораненых бойцов на передовой. Российские военные врачи стали применять отечественное средство капрамин для эффективной остановки сосудистых кровотечений.

Мария Иванова