Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с очередным резким заявлением, в котором усомнился в готовности Соединённых Штатов выполнить союзнические обязательства перед Европой по 5-й статье Вашингтонского договора (о коллективной обороне НАТО) в случае гипотетического конфликта с Российской Федерацией.

Поводом для жёсткой риторики стали, по словам Медведева, действия европейских лидеров, которые «вовсю разгоняют тему войны с нашей страной». Особую озабоченность Москвы вызывает милитаризация Франции и Польши — они, как отметил зампред Совбеза, «нынешние передовики милитаристской русофобии», начавшие подготовку к совместным учениям по так называемому ядерному сдерживанию. Дополнительное напряжение, по его словам, создаёт производство БПЛА для Киева на территории ряда стран Европы.

Медведев:

Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет. И дело отнюдь не в критическом отношении Трампа к европейцам и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США. Просто Вашингтону действительно не нужна Европа – и её совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина.

Оценивая европейских союзников, зампред СБ РФ подчеркнул:

Как союзник Европа – ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке. Экономики стран ЕС сильно проседают, миграция вышла из-под контроля.

Эта, с позволения сказать, мантра о том, что в Европе «всё совсем плохо» по каким-то малопонятным причинам продолжает вещаться отечественными политиками разного уровня, включая, ни много ни мало, экс-президента.

Медведев добавил, что у Вашингтона есть собственные внутренние проблемы, а последнее, что нужно нынешнему хозяину Белого дома, — «масштабный конфликт с нашей страной».

В связи с этим зампред Совбеза предупредил:

Европейцам рассчитывать на активное вмешательство Штатов в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией не стоит.

По его мнению, собственных сил у европейцев недостаточно, несмотря на попытки милитаризации экономик и разговоры о создании нового военного блока внутри Евросоюза.

Медведев:

Прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учёта возможностей США. Посмотрите, как прикрыты ваши военные производства, которые участвуют в войне против России. Как защищены энергетика и транспорт. Наконец, пересчитайте свои арсеналы, включая, конечно, и ядерную компоненту.

Если это не просто очередные слова высокопоставленного чиновника, то интересно, во что же они всё-таки выльются...