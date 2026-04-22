Сухопутные войска Испании рассчитывают получить первые машины мостового комплекса М3 в 2026 году

Флаг Испании.
Источник изображения: © Image by M W from Pixabay

ЦАМТО, 21 апреля. Командование СВ Испании планирует получить первые элементы самоходных понтонных парков на базе машины-амфибии М3 производства General Dynamics European Land Systems (GDELS) в 2026 году, сообщило Минобороны страны.

Как напоминает Infodefensa.com, командование Сухопутных войск Испании приступило к процессу закупки самоходных понтонных парков на базе машины-амфибии М3 в мае 2025 года.

Закупка осуществляется в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Поставки будут выполнены в течение трех лет, начиная с 2026 года.

О необходимости скорейшего приобретения понтонно-мостовых систем командование СВ Испании заявило несколько лет назад. В 2022 году была создана рабочая группа, которая разработала требования к платформе и провела первые переговоры с потенциальными компаниями-поставщиками. Как сообщалось, целью закупки является приобретение для преодоления рек модульного решения длиной около 150 м, адаптированного к условиям Испании.

Программа была одобрена в конце 2024 года. В декабре 2024 года правительство утвердило бюджет в размере 82,5 млн. евро на закупку самоходных понтонных парков. Разработка GDELS позволит заменить имеющиеся устаревшие системы и преодолевать реки в сложных боевых условиях. В настоящее время на вооружении 12-го инженерного полка СВ Испании (RPEI 12) состоит наплавной мост MAN, срок службы которого составляет около 50 лет.

Самоходный понтонный парк из восьми машин-амфибий M3 позволяет в течение 10 мин. осуществить сборку наплавного моста длиной до 100 м, который обеспечивает пропуск гусеничной техники весового класса до MLC85 и колесной весового класса до MLC132. Отличием М3 является как возможность наведения наплавного моста, так и применения в качестве переправочного средства (самоходного парома), позволяющего оперативно пересечь реку. Двухсекционный паром, обеспечивающий перевозку гусеничной техники класса до MLC85, собирается в течение 10 мин. Максимальная боевая масса машины M3 с колесной формулой 4х4 – 25,5 т, длина – 12,82 м, ширина – 3,45 м, максимальная скорость по шоссе – 85 км/ч, на плаву – 13 км/ч.

Исходя из бюджета проекта, можно предположить, что СВ Испании закупят около 15 самоходных понтонных парков.

