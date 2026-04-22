TKMS заключила соглашение с CAE в рамках канадской программы CPSP по строительству НАПЛ

ЦАМТО, 21 апреля. Компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) продолжает формировать промышленную цепочку кооперации на территории Канады в поддержку своей заявки на участие в проекте "Канадская патрульная подводная лодка" (Canadian Patrol Submarine Project – CPSP).

В частности, недавно TKMS и канадская компания CAE Inc. подписали соглашение о промышленном сотрудничестве, предусматривающее совместную разработку и реализацию систем подготовки экипажей для перспективного подводного флота ВМС Канады.

В рамках соглашения стороны намерены совместно разрабатывать и внедрять комплексные учебно-тренировочные средства, включая имитационное оборудование, максимально воспроизводящее условия реального несения службы на подводных лодках. Соглашение также создает основу для взаимодействия в сфере международных и экспортных военно-морских программ, включающих тренажерные и симуляционные компоненты, – с опорой на глобальную базу заказчиков TKMS и развитую учебную инфраструктуру CAE в более чем 40 странах.

Соглашение с CAE является одним из элементов последовательно расширяемой TKMS сети промышленных партнерств в Канаде. Ранее, 4 февраля 2026 года, TKMS подписала стратегическое соглашение о сотрудничестве с канадской строительной компанией EllisDon, ориентированное на инфраструктурное обеспечение программы CPSP: совместную разработку объектов технического обслуживания, восстановительного ремонта и учебно-тренировочной базы для подводных лодок. Среди других партнеров TKMS в Канаде – Cohere (технологии искусственного интеллекта), Marmen (промышленное производство), Kongsberg Geospatial (геопространственные технологии) и Seaspan Shipyards (судоремонт).

В качестве основного предложения TKMS продвигает в рамках тендера НАПЛ класса "Тип-212CD" – неатомную подводную лодку, разработанную совместно Германией и Норвегией и адаптированную для эксплуатации в арктических условиях. Автономность под водой составляет до трех недель.

Программа CPSP предусматривает приобретение от 8 до 12 НАПЛ для замены устаревших подлодок класса "Виктория". Ориентировочная стоимость программы – от 60 до 100 млрд. канадских долл. В качестве финалистов тендера в августе 2025 года правительство Канады отобрало TKMS (совместно с Германией и Норвегией) и южнокорейскую Hanwha Ocean Co. По имеющимся данным, правительство Канады рассматривает возможность разделения контракта: 6 немецких субмарин класса "Тип-212CD" для патрулирования атлантического побережья и 6 южнокорейских KSS-III – тихоокеанского. Не исключено, что окончательное решение будет принято в 2026 году.