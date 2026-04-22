ВВС США аннулировали контракт на разработку новой наземной системы управления спутниками GPS (OCX)

ЦАМТО, 21 апреля. ВВС США объявили о закрытии многолетней программы по созданию наземной системы управления для следующего поколения спутников GPS (OCX) от корпорации RTX на фоне критических системных недоработок в проекте, стоимость которого превышает 6 млрд. долл.

"Программа создания наземной системы управления спутниками GPS следующего поколения была отменена директором по оборонным закупкам 17 апреля на основании рекомендации исполняющего обязанности руководителя по закупкам вида вооруженных сил", – цитирует "РИА Новости" заявление ВВС США.

Как уточнили в ВВС, программа была отменена, так как не смогла предоставить необходимые возможности в приемлемые сроки и при допустимом уровне риска в рамках модернизации спутниковой группировки GPS.

Согласно заявлению, несмотря на то, что систему передали космическим силам США в июле 2025 года с планами запуска в декабре, при итоговой стоимости в 6,27 млрд. долл. она так и не смогла пройти финальные приемочные испытания.

Как передает агентство Блумберг, программа OCX, которую еще в 2016 году признали главным проблемным проектом Пентагона, годами отставала от графика, а ее стоимость превысила первоначальный бюджет на 73%.

Программа OCX (Operational Control Segment) – это проект по созданию наземной инфраструктуры управления для следующего поколения спутников GPS. Система должна была заменить устаревшие мощности, обеспечив расширенные возможности защиты от помех, повышенную точность сигнала и оперативную гибкость.