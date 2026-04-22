Euractiv: поставки оружия Киеву Софией оказались под угрозой после выборов в Болгарии

Президент РФ В. Путин и президент Болгарии Румен Радев на ПМЭФ
Президент РФ В. Путин и президент Болгарии Румен Радев на ПМЭФ.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Никольский

ЦАМТО, 21 апреля. В Европе опасаются, что глава победившей в Болгарии партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев может создать крупные проблемы Украине, пересмотрев политику по поставкам оружия киевскому режиму, пишет Euractiv.

"В Европе опасаются, что победа Р.Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из страны на Украину. <…> В ходе предвыборной кампании он также резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной, что указывает на возможные изменения в политическом курсе страны", – цитирует "РИА Новости" сообщение Euractiv.

По данным издания, вероятно, что после предстоящей смены власти в Софии киевский режим потеряет одного из важнейших поставщиков оружия с 2022 года.

Как напоминает "РИА Новости", парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье. Согласно данным ЦИК страны, коалиция "Прогрессивная Болгария" Р.Радева набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Р.Радев неоднократно выступал за переоценку подхода Европы к спецоперации России на Украине и возвращение к дипломатии.

