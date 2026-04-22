Войти
Военное обозрение

Израиль нарастит закупку FPV-дронов с условием - «без китайских компонентов»

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Израиля объявило о проведении нового тендера на закупку 12 тысяч FPV-дронов для нужд армии. Этот шаг существенно расширяет масштаб предыдущего контракта, заключённого в 2025 году, который предусматривал приобретение 5 000 аналогичных аппаратов.

Как следует из опубликованных тендерных документов, новая партия беспилотников будет заметно дороже и технологически более продвинутой. В числе ключевых требований - возможность эффективной работы в ночное время, что ранее не являлось обязательным условием для FPV-систем такого класса. Улучшенные оптика, система наведения и устойчивость к радиоэлектронному подавлению должны обеспечить высокую боевую эффективность в условиях круглосуточных операций.

Важнейшим изменением стал ужесточённый контроль над цепочкой поставок. Заказчик настаивает на максимально возможной локализации производства на территории Израиля. При этом категорически запрещается использование любых компонентов китайского происхождения - от аккумуляторов и видеокамер до управляющих микросхем. Подобные требования ранее не предъявлялись к контракту 2025 года, что сигнализирует о стратегическом сдвиге в подходе израильского оборонного ведомства. Похоже, в Израиле считают, что китайская компонентная база в законтрактованных FPV-дронах может сыграть против него.

Аналитики связывают решение Израиля по наращиванию закупок дронов FPV как с накопленным опытом их применения в ходе текущих конфликтов, так и с необходимостью снизить зависимость от внешних цепочек поставок. Переход к более дорогим, но высокозащищённым и автономным системам отражает общий тренд: вместо массового использования «расходных» коптеров военные всё чаще требуют аппараты с улучшенными характеристиками и строгим контролем происхождения каждой детали. Ожидается, что приём заявок от израильских оборонных компаний завершится в третьем квартале 2026 года.

Напомним, что в ходе войны с Ираном и Ливаном FPV-дроны применялись весьма активно. Например, ими были многократно атакованы израильские войска в Южном Ливане, а также военные базы США на территории монархий Персидского залива. С помощью FPV «Хизбалла» нанесла огневое поражение как минимум 14 танкам Merkava. Но применяли такие коптеры и израильские военные, в том числе и против упомянутой «Хизбаллы».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
Продукция
Merkava
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
