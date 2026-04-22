Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" преимущества членства в ЕС (Financial Times, Великобритания)

FT: Германия и Франция предлагают Киеву альтернативу вступлению в ЕС

Германия и Франция предложили Украине "символическое" членство в ЕС, пишет FT. Как отмечается, под этим подразумеваются преимущества для Киева, пока он находится в процессе подготовки к вступлению в альянс. Об ускоренном членстве речи больше не идет.

Паола Тамма (Paola Tamma), Генри Фой (Henry Foy) и Кристофер Миллер (Christopher Miller)

Берлин и Париж отказывают Киеву в доступе к бюджету блока и праве голоса до тех пор, пока Украина не станет полноправным членом

Германия и Франция призвали предоставить Украине "символические" преимущества на этапе подготовки к вступлению в блок. Они не предусматривают сельскохозяйственных субсидий ЕС и права голоса, что не соответствует надеждам Киева на ускоренное членство после потенциального мирного соглашения с Россией.

Владимир Зеленский стремится к членству в Евросоюзе, считая это одним из ключевых преимуществ мирного соглашения, и выступает за то, чтобы его страна присоединилась к блоку уже в 2027 году. Однако наиболее влиятельные члены ЕС отклонили предложения Европейской комиссии отказаться от затянутого бюрократического процесса вступления, чтобы предоставить Киеву преимущества в кратчайшие сроки.

Предложения Германии и Франции, изложенные в отдельных документах, с которыми ознакомилась FT, остудили любые надежды киевских властей на то, что раздираемой боевыми действиями стране будет предоставлен привилегированный статус в рамках ее стремления присоединиться к блоку.

Германия настаивает на статусе "кандидата в члены", при котором Киев будет участвовать в заседаниях министров и лидеров, но не будет иметь права голоса и "автоматического доступа" к общему бюджету ЕС.

Франция называет такой промежуточный вариант "статусом интегрированного государства", при котором доступ к "общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как политика сплочения... следует отложить до этапа после вступления".

Недавнее поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на начало переговоров с Украиной о вступлении, вселило некоторую надежду на прогресс. Однако подавляющее большинство членов ЕС испытывают глубокие опасения, что предоставление Киеву и другим кандидатам возможности быстрого вступления нарушит политическую динамику блока и подорвет ценность членства.

Два высокопоставленных чиновника Еврокомиссии сообщили FT, что общая концепция документов, "вероятно", будет близка к окончательному предложению ЕС для Украины.

Тарас Качка, вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции, заявил FT: "Мы поддерживаем контакты с [Парижем и Берлином], а также с другими столицами — ситуация развивается. Есть и другие документы".

Однако другой украинский чиновник заявил, что Киев опасается, что любая размытая концепция членства будет воспринята уставшим от боевых действий населением как неудачная замена полноценного членства, но признал, что некоторые элементы могут оказаться полезными.

"Мы называем это „теневым членством“", — отметил чиновник.

Третий представитель Украины заявил: "Эти ребята... должны понять, что Украина нужна и им. Если они хотят настоящей безопасности, то должны сделать справедливое предложение".

Предложения Франции и Германии появились после почти повсеместного неприятия предложенной Комиссией концепции "обратного расширения". Она предусматривает предоставление Украине статуса полноправного члена ЕС без выполнения всех критериев, а затем постепенное получение финансовых и других преимуществ по мере реализации определенных целей в различных сферах политики.

Существенное различие между идеей Комиссии и видением Парижа и Берлина заключается в том, когда Украина сможет называть себя членом Европейского союза и получить право голоса в советах, ответственных за принятие решений в блоке.

В предложении Германии говорится, что новый статус будет нести "символическую силу за счет самого названия" и может быть предоставлен на основании политического решения лидеров ЕС, что позволит обойти "долгие процедуры".

"Помимо символической ценности, такой новый уровень постепенной интеграции позволил бы добиться заметного прогресса для граждан соответствующих стран-кандидатов", — говорится в документе французской стороны.

Париж требует проведения референдума перед присоединением каждого нового члена к блоку. Некоторые лидеры опасаются, что такая дискуссия может обостриться в преддверии президентских выборов в стране в следующем году, поскольку лидеры крайне правых партий могут раздувать опасения французских фермеров.

"Существенные сельскохозяйственные субсидии Евросоюза в рамках ЕСХП (единая сельскохозяйственная политика) и региональных фондов, которые в совокупности составляют около двух третей действующего бюджета блока, будут отложены на период после вступления", — считают в Париже.

Однако "облегченная" версия членства включала бы положение о взаимной обороне, которое рассматривается как одно из ключевых преимуществ для Киева, учитывая, что членство в НАТО в обозримом будущем не рассматривается. Такую оговорку "можно было бы де-факто применить посредством простой политической декларации", отмечает немецкая газета.

Однако "автоматическое распределение бюджетных средств" исключено. Такие страны, как Украина, смогут постепенно присоединяться к программам финансирования ЕС "в соответствии с результатами переговоров и переходными правилами".

По мере продвижения стран по пути вступления — длительного процесса, который требует от кандидатов реформирования и интеграции так называемой нормативно-правовой базы ЕС — им будет предоставлен "расширенный доступ к программам финансирования ЕС", пишут французы. В качестве примера приводятся программа обмена студентами Erasmus+ и партнерства между государственным и частным сектором в сфере цифровых инвестиций.

Важно, что обе страны подчеркивают, что такая облегченная версия не заменяет полноправного членства, а представляет собой "легко реализуемый существенный шаг в этом направлении", считают в Берлине. По мнению французской стороны, такая версия "будет играть роль ускорителя на пути к членству".