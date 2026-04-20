Авианосец "Фуцзянь" ВМС НОАК достигнет полной готовности к боевому применению в 2026 году

ЦАМТО, 17 апреля. Ожидается, что третий авианосец ВМС НОАК, "Фуцзянь", достигнет полной готовности к боевому применению в 2026 году, сообщила 11 апреля государственная китайская телекомпания China Central Television (CCTV).

В сообщении со ссылкой на оценки военных аналитиков было заявлено, что в течение 2026 года "Фуцзянь" пройдет ряд испытаний для подтверждения статуса готовности к боевому применению. В их число войдет серия испытаний по запуску и посадке самолетов, а также испытания для оценки координации действий с кораблями эскорта и вспомогательными судами.

Согласно сообщению, "Фуцзянь" будет считаться достигшим полной готовности к боевому применению, как только сможет продемонстрировать возможность эксплуатации полного комплекта авиационных средств на палубе и скоординировано проводить операции с эскортными судами.

"Фуцзянь" является третьим и самым большим авианосцем в составе ВМС НОАК, а также первым кораблем, оснащенным электромагнитными катапультами для запуска самолетов (EMALS).

Корабль построен на судостроительном предприятии Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае, спущен на воду в июне 2022 года и официально принят на вооружение в ноябре 2025 года.

Полное водоизмещение "Фуцзянь" превышает 80000 т. Он оснащен тремя электромагнитными катапультами и аэрофинишерами, что позволяет применять более тяжелые самолеты, чем первые китайские авианосцы.

Система EMALS позволяет "Фуцзянь" использовать самолеты различных типов, включая самолет ДРЛО KJ-600 Sea Plate, истребители J-35 и J-15T. Предположительно, в состав авиакрыла авианосца войдут 40 самолетов и вертолетов.

Авианосец вооружен четырьмя зенитными ракетными комплексами HHQ-10 и четырьмя 11-ствольными ЗАК Type 1130. По две пары комплексов размещены в кормовой и носовой частях.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2025 года на предприятии Dalian Shipyard в провинции Ляонин началось строительство корпуса четвертого авианосца для ВМС НОАК, который, предположительно, будет оснащен ядерной энергетической установкой.