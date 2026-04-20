Британскому минобороны выставили счет на 200 миллионов фунтов за операцию на Украине (Financial Times, Великобритания)

FT: в Британии минобороны сцепилось с казначейством из-за помощи Украине

Британские минобороны и казначейство сцепились из-за Украины, пишет FT. Курс Лондона и так приходится ужиматься и отдавать Киеву последние копейки, а недавно он поучил новый удар.

Люси Фишер (Lucy Fisher)

Казначейство обвиняют в отказе от обещания оплатить британский миротворческий контингент на Украине из центральных фондов. Спор о том, кто должен платить за участие Британии в миссии — казначейство или минобороны, — стал частью битвы за военный бюджет.

На ближайшие четыре года Минобороны не хватает 28 миллиардов фунтов. Однако казначейство стоит на своем: бюджетные правила менять не будем. В минобороны утверждали, что так называемая "коалиция желающих" помочь Украине — это и есть тот самый непредвиденный расход, который должен покрываться из казначейского резерва на чрезвычайные ситуации, поведали осведомленные источники.

Коалиция возникла в прошлом году на фоне усилий европейских союзников предоставить гарантии безопасности Украине на случай перемирия с Россией — тогда Дональд Трамп как раз призывал к мирной сделке. Британия и Франция ведут разработку "будущих сил сдерживания" с постоянным штабом в Париже. В январе глава британского минобороны Джон Хили анонсировал 200 миллионов фунтов стартовых денег на подготовку армии к отправке на Украину в составе многонациональных сил.

Деньги нужны были для "модернизации транспорта, систем связи, новой защиты от дронов и дополнительного оборудования", сообщили в минобороны. Два правительственных источника рассказали: казначейство сначала дало понять, что оплатит эти работы из резервного фонда, но потом оно отказалось от договоренности, вызвав в минобороны раздражение. Теперь там согласны: деньги возьмут из собственного бюджета, заявили чиновники. По их словам, спор уже не актуален.

Один правительственный источник сообщил, что общий счет за "коалицию желающих" на начальном этапе ожидается в размере 600–800 миллионов фунтов. Значит, новые раунды споров еще впереди.

На этой неделе вспыхнул политический скандал вокруг финансирования британской обороны. Бывший генсек НАТО лорд Джордж Робертсон в интервью и в речи в Солсбери предупредил: премьер сэр Кир Стармер проявил в вопросах армии "губительную беспечность". А "невоенных экспертов" в казначействе он обвинил в "вандализме".

Робертсон интересуется обороной не одно десятилетие. Сегодня экс-глава минобороны от лейбористов — старший советник The Cohen Group, вашингтонской консалтинговой фирмы, которая работает с клиентами из аэрокосмического и оборонного секторов.

Робертсон — ведущий автор правительственного стратегического обзора обороны. Инвестиционный план, показывающий, откуда взять деньги на реализацию предложений обзора, заблокирован переговорами между казначейством, минобороны и канцелярией премьера. Спор длится с прошлого года.

В среду Стармер сказал парламенту, что опубликует инвестплан "как можно скорее". Он напомнил о прошлогоднем решении поднять оборонные расходы с 2,3% до 2,6% ВВП за счет урезки бюджета на иностранную помощь.

По Украине представитель правительства заявил: британские военачальники "продолжают работу над планированием многонациональных сил — выясняют, как, где и какие части развернут. Мы уже вложили 200 миллионов фунтов в начале года, чтобы дать британской армии все необходимое, когда придет срок".