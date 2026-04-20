Войти
ИноСМИ

Британскому минобороны выставили счет на 200 миллионов фунтов за операцию на Украине (Financial Times, Великобритания)

Акция протеста против мигрантов в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Joanna Chan

FT: в Британии минобороны сцепилось с казначейством из-за помощи Украине

Британские минобороны и казначейство сцепились из-за Украины, пишет FT. Курс Лондона и так приходится ужиматься и отдавать Киеву последние копейки, а недавно он поучил новый удар.

Люси Фишер (Lucy Fisher)

Казначейство обвиняют в отказе от обещания оплатить британский миротворческий контингент на Украине из центральных фондов. Спор о том, кто должен платить за участие Британии в миссии — казначейство или минобороны, — стал частью битвы за военный бюджет.

На ближайшие четыре года Минобороны не хватает 28 миллиардов фунтов. Однако казначейство стоит на своем: бюджетные правила менять не будем. В минобороны утверждали, что так называемая "коалиция желающих" помочь Украине — это и есть тот самый непредвиденный расход, который должен покрываться из казначейского резерва на чрезвычайные ситуации, поведали осведомленные источники.

Коалиция возникла в прошлом году на фоне усилий европейских союзников предоставить гарантии безопасности Украине на случай перемирия с Россией — тогда Дональд Трамп как раз призывал к мирной сделке. Британия и Франция ведут разработку "будущих сил сдерживания" с постоянным штабом в Париже. В январе глава британского минобороны Джон Хили анонсировал 200 миллионов фунтов стартовых денег на подготовку армии к отправке на Украину в составе многонациональных сил.

Деньги нужны были для "модернизации транспорта, систем связи, новой защиты от дронов и дополнительного оборудования", сообщили в минобороны. Два правительственных источника рассказали: казначейство сначала дало понять, что оплатит эти работы из резервного фонда, но потом оно отказалось от договоренности, вызвав в минобороны раздражение. Теперь там согласны: деньги возьмут из собственного бюджета, заявили чиновники. По их словам, спор уже не актуален.

Один правительственный источник сообщил, что общий счет за "коалицию желающих" на начальном этапе ожидается в размере 600–800 миллионов фунтов. Значит, новые раунды споров еще впереди.

На этой неделе вспыхнул политический скандал вокруг финансирования британской обороны. Бывший генсек НАТО лорд Джордж Робертсон в интервью и в речи в Солсбери предупредил: премьер сэр Кир Стармер проявил в вопросах армии "губительную беспечность". А "невоенных экспертов" в казначействе он обвинил в "вандализме".

Робертсон интересуется обороной не одно десятилетие. Сегодня экс-глава минобороны от лейбористов — старший советник The Cohen Group, вашингтонской консалтинговой фирмы, которая работает с клиентами из аэрокосмического и оборонного секторов.

Робертсон — ведущий автор правительственного стратегического обзора обороны. Инвестиционный план, показывающий, откуда взять деньги на реализацию предложений обзора, заблокирован переговорами между казначейством, минобороны и канцелярией премьера. Спор длится с прошлого года.

В среду Стармер сказал парламенту, что опубликует инвестплан "как можно скорее". Он напомнил о прошлогоднем решении поднять оборонные расходы с 2,3% до 2,6% ВВП за счет урезки бюджета на иностранную помощь.

По Украине представитель правительства заявил: британские военачальники "продолжают работу над планированием многонациональных сил — выясняют, как, где и какие части развернут. Мы уже вложили 200 миллионов фунтов в начале года, чтобы дать британской армии все необходимое, когда придет срок".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 01:43
  • 15593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.04 01:37
  • 1
Арктический заслон: в Заполярье развернули новый вертолетный полк
  • 20.04 01:30
  • 1
Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени
  • 20.04 01:23
  • 4
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 19.04 22:00
  • 0
Комментарий к "Швеция предупреждает: Россия может в любой момент захватить один из островов, чтобы испытать НАТО на прочность (The Times, Великобритания)"
  • 19.04 15:52
  • 1
В России создают "умного помощника" для инженеров, конструкторов и изобретателей
  • 19.04 09:01
  • 1
Комментарий к "Западу для войн нового типа понадобилась Украина"
  • 19.04 04:01
  • 10
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 19.04 02:22
  • 0
Комментарий к "Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)"
  • 18.04 20:16
  • 0
Комментарий к "В России сочли ВМФ России одноразовым"
  • 18.04 18:45
  • 1
Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России
  • 18.04 18:09
  • 1
Показаны пусковые установки перехватчиков БПЛА Coyote C-UAS на кораблях ВМС США
  • 18.04 13:27
  • 1
Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)
  • 18.04 13:14
  • 1
В России сочли ВМФ России одноразовым
  • 18.04 09:58
  • 1092
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана