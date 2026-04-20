"Мы укрепили Иран": почему военная стратегия Трампа обречена на провал (Berliner Zeitung, Германия)

Аналитик Пейп: провальная военная стратегия Трампа только укрепила Иран

Военная стратегия Трампа на Ближнем Востоке с самого начала была обречена на провал, приводит слова аналитика из Чикагского университета Роберта Пейпа колумнист BZ. Громкие угрозы и неудачные попытки США уничтожить Иран лишь укрепляют позиции противника.

Оливер Вайнляйн (Oliver Weinlein)

Атаки США не достигают своей цели. Аналитик Роберт Пейп объясняет, почему именно тактика Вашингтона может превратить противника в центр силы.

Чтобы понять, почему США не могут одержать победу в войне против Ирана, несмотря на массированные авиаудары, достаточно прочитать статью, опубликованную 14 марта в газете Berliner Zeitung. В ней упоминается имя Роберта Пейпа, политолога из Чикагского университета, который на протяжении десятилетий консультировал Белый дом по вопросам безопасности и недавно вновь стал гостем на YouTube-канале Diary of a CEO. Пейп, у которого за плечами многолетний опыт работы в качестве профессора и эксперта по стратегии ведения боевых действий в воздухе, а также преподавания в одном из высших учебных заведений ВВС США, описывает сценарий, согласно которому стратегия США представляется полным провалом. По словам Пейпа, уже через 40 дней после начала войны, в первые же недели конфликта, стала очевидна именно та динамика, которую он на протяжении многих лет описывал в своих моделях ведения воздушной войны.

Еще тогда эксперт предсказывал эскалацию конфликта по горизонтали, а также реальную угрозу изнурительной наземной войны, от которой в конечном итоге выиграет только Пекин. Сейчас, спустя 40 дней после начала войны, Пейп вновь выступает в Diary of a CEO, чтобы поделиться последними новостями. Тенденции, которые он описывает, придают и без того напряженной ситуации еще более угрожающий характер.

Укрепление позиций противника и безуспешность авиаударов

В начале нового интервью Пейп объясняет, что ранее выдвинутые им прогнозы полностью подтвердились. Несмотря на систематические бомбардировки, Соединенные Штаты не способны уничтожить расположенные под землей арсеналы беспилотных летательных аппаратов и ракет Ирана. Вместо того чтобы ослабить руководство в Тегеране, Вашингтон добился абсолютно противоположного результата. Непрекращающиеся боевые действия укрепили страну в политическом плане и усилили стойкость населения.

"Мы не ослабляем Иран, мы его укрепили", — так Пейп кратко формулирует ключевую военную ошибку в интервью.

Теперь Тегеран знает, что Вашингтон не в состоянии уничтожить критически важные оставшиеся 20% военной инфраструктуры. Такая уверенность поднимает боевой дух руководства и демонстрирует иранцам, что они способны противостоять американскому давлению.

Угрозы ядерного удара сплачивают страну

Военный стратег выражает особую озабоченность риторикой Вашингтона. Угрозы президента Трампа в социальных сетях уничтожить целую цивилизацию за одну ночь значительно усугубляют кризис. Учитывая, что у главы Белого дома есть доступ к ядерному арсеналу США, к этим заявлениям следует относиться со всей серьезностью.

"Это самое откровенное заявление о намерении совершить геноцид, которое мы когда-либо слышали от американского президента", — с тревогой предупреждает исследователь.

Подобные угрозы могут привести к тому, что даже некогда продемократическое крыло в Иране начнет поддерживать разработку ядерного оружия, поскольку его будут воспринимать как единственную гарантию выживания цивилизации. По оценкам Пейпа, из-за этой угрозы существованию страны Тегеран может обзавестись готовыми к применению атомными бомбами уже через год.

Израиль как препятствие для дипломатии

Еще одним серьезным препятствием для деэскалации конфликта становятся действия Израиля. Пейп утверждает, что Иерусалим неоднократно действовал в этом конфликте как дипломатический дестабилизатор. В качестве примера он приводит убийство представителя Ирана Али Лариджани в марте. По его словам, Лариджани погиб в результате авиаудара ЦАХАЛ как раз в тот момент, когда он работал над мирным планом из десяти пунктов, который сам Трамп признал реалистичным.

Кроме того, правительство под руководством премьер-министра Нетаньяху ошибочно рисует картину слабого Ирана, который находится на грани коллапса. Такая риторика привела к тому, что администрация Соединенных Штатов сильно недооценила способность Тегерана к сопротивлению и буквально "разбомбила" мирные переговоры.

Становление мировой державы и конец НАТО

Сегодня мир стоит на геополитическом перепутье. Либо последует разрушительная наземная война, в ходе которой американские войска попытаются захватить иранские нефтяные месторождения, либо Иран надолго станет четвертым центром силы в мире. По мнению Пейпа, Тегеран использует контроль над Ормузским проливом, чтобы заставить азиатских союзников США переориентировать свои интересы. При этом между Россией, Ираном и Китаем намечается более тесное сотрудничество. Это трио способно лишить мировой рынок значительной части нефти, что приведет к катастрофическим последствиям для американской и европейской экономики.

Западная архитектура безопасности, по его мнению, также не выдержит этого давления. Союзники в Европе отказались слепо следовать приказам американских генералов и вступать в бесперспективную войну в Персидском заливе. Даже канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) подчеркнул, что не хочет раскалывать НАТО, чем продемонстрировал глубокие разногласия между ее странами-членами. Пейп приходит к отрезвляющему выводу: альянс "фактически мертв".

Никакого плана Б

По словам профессора, простого выхода из этой запутанной ситуации нет. Для заключения реалистичного мирного договора Вашингтон должен будет пойти на значительные уступки. Среди них — юридически обязывающее ограничение военной деятельности Израиля, утвержденное Конгрессом США, а также разрешение на взаимные инспекции ядерных объектов. При текущей ситуации во внутренней политике Соединенных Штатов такие шаги представляются иллюзорными. В связи с этим Пейп ожидает нескольких месяцев хаотичного колебания между подготовкой к наземной операции и вынужденным признанием доминирования Ирана.

Процесс принятия решений в Вашингтоне сегодня гораздо более нестабилен, чем в Тегеране, подытожил эксперт. Цену за эти стратегические просчеты придется платить на глобальном уровне. "Трамп теряет власть", — считает специалист по Ирану.