Чешская компания PBS, осуществляющая поставки ВСУ, в шесть раз нарастила выпуск двигателей для БЛА с 2023 года

ЦАМТО, 17 апреля. Чешская оборонная компания PBS Group, осуществляющая поставки для ВСУ, с 2023 года в шесть раз нарастила производство двигателей для ракет и беспилотников.

Об этом сообщило агентство "РИА Новости", изучив данные о деятельности фирмы.

Согласно информации на сайте предприятия, PBS производит и поставляет ВСУ двигатели для БЛА. На сайте указывается, что с 2023 года производство двигателей выросло в шесть раз. В 2025 году компания выпустила 1,7 тыс. двигателей, что более чем в два раза превышает объем предыдущего года.

Руководитель PBS Group Павел Чехал сообщал в апреле прошлого года, что компания нарастила производство двигателей на 220% и планирует открыть новое подразделение, которое будет специализироваться исключительно на производстве реактивных двигателей для ракет и беспилотников.

Выручка компании в 2024 году составила около 2 млрд. чешских крон (97 млн. долл.). Компания также сообщала, что в 2025 году ожидается рост выручки до около 2,7 млрд. крон, а план на 2026 год предусматривает достижение примерно 3,7 млрд. чешских крон, сообщает "РИА Новости".

Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, среди предприятий, которые производят комплектующие для беспилотников, указана также чешская PBS, отмечает агентство.