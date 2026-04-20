Reuters: США предупредили Европу о возможных задержках в поставках оружия из-за Ирана

ЦАМТО, 17 апреля. США уведомили партнеров о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения собственных нужд.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

"Официальные лица США проинформировали европейских коллег о вероятных задержках в поставках некоторых видов вооружений по ранее заключенным контрактам", – говорится в публикации.

Ожидается, что это коснется сразу нескольких европейских стран, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.

По подсчетам портала Iran War Cost Tracker, стоимость операции США против Ирана за 45 дней с ее начала превысила 51 млрд. долл. Как заявлял директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз, восполнение запасов займет несколько лет.