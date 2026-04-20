Иран в 10 раз нарастил производство ударных БЛА по сравнению с доконфликтным периодом

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 апреля. Замначальника Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Алиреза Шейх заявил, что темп производства ударных БЛА в стране вырос в десять раз по сравнению с доконфликтным периодом, сообщает агентство IRNA.

За отправную точку отсчета принят июнь 2025 года – дата завершения "двенадцатидневной войны", в ходе которой США и Израиль нанесли авиационные и ракетные удары по объектам на территории Исламской Республики Иран. По словам генерала Шейха, за семь месяцев, прошедших после окончания боевых действий, показатели серийного выпуска ударных БЛА достигли десятикратного роста относительно предшествующего базового уровня.

Официальный представитель иранской армии бригадный генерал Махмуд Шейх-Хосейни охарактеризовал достигнутый прирост как "качественный скачок в производственных и стратегических возможностях ВВС и беспилотных сил" страны. Конкретные абсолютные показатели объема выпуска (количество единиц в месяц) в официальных заявлениях не раскрывались.

По ранее поступавшим оценкам, производственная мощность Ирана по беспилотным системам класса "Шахед" к началу 2026 года составляла порядка 10 тыс. единиц в месяц.

Агентство Bloomberg в марте 2026 года отметило, что, несмотря на удары по инфраструктуре ОПК, Иран сохранил и наращивает выпуск БЛА типа Shahed-136, используя, в том числе, рассредоточенные и заглубленные производственные мощности. Каждый завод по производству БЛА в Иране имеет два резервных объекта-дублера, что обеспечивает непрерывность производственного цикла при поражении основных площадок.

Параллельно бригадный генерал Шейх предупредил США и Израиль, что ВС Ирана "без сомнения дадут отпор в случае любой новой операции противника", указав на контроль страны над Ормузским проливом как на стратегический инструмент сдерживания.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 01:43
  • 15593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.04 01:37
  • 1
Арктический заслон: в Заполярье развернули новый вертолетный полк
  • 20.04 01:30
  • 1
Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени
  • 20.04 01:23
  • 4
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 19.04 22:00
  • 0
Комментарий к "Швеция предупреждает: Россия может в любой момент захватить один из островов, чтобы испытать НАТО на прочность (The Times, Великобритания)"
  • 19.04 15:52
  • 1
В России создают "умного помощника" для инженеров, конструкторов и изобретателей
  • 19.04 09:01
  • 1
Комментарий к "Западу для войн нового типа понадобилась Украина"
  • 19.04 04:01
  • 10
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 19.04 02:22
  • 0
Комментарий к "Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)"
  • 18.04 20:16
  • 0
Комментарий к "В России сочли ВМФ России одноразовым"
  • 18.04 18:45
  • 1
Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России
  • 18.04 18:09
  • 1
Показаны пусковые установки перехватчиков БПЛА Coyote C-UAS на кораблях ВМС США
  • 18.04 13:27
  • 1
Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)
  • 18.04 13:14
  • 1
В России сочли ВМФ России одноразовым
  • 18.04 09:58
  • 1092
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана