Турция показала испытания ПТРК KARAOK: на вооружение принят, но доработки вносят

Источник изображения: topwar.ru

В Турции показали кадры с испытаний своего обновлённого противотанкового ракетного комплекса KARAOK. Его Анкара позиционирует как турецкий аналог американского Javelin, действующий по тому же принципу: «выстрелил и забыл». В турецком варианте это звучит примерно так: «Выстрели и расслабься».

Показаны кадры с тестовой стрельбой из KARAOK, который был создан ещё в 2021 году, но потом по ряду причин его дорабатывали, модернизировали, совершенствовали. В общем, пытались довести до ума.

Источник изображения: topwar.ru

ПТРК создан компанией Roketsan. Теперь она объявила об успешном завершении четырёх испытательных пусков своей переносной противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) короткого радиуса действия. Во всех сценариях были достигнуты прямые попадания, без каких-либо отклонений. Согласно опубликованным данным, ракета продемонстрировала высокую точность на дистанциях от 76 метров до 2050 метров.

Испытания включали: прямые удары на сверхмалой дистанции (76 м) и средней дистанции (400 м); атаки сверху на 1400 метров и максимальный тестовый режим - указанные 2050 метров.

Режим «выстрелил и забыл», а также возможность атаки сверху, где броня танков наиболее уязвима, делают KARAOK серьёзным конкурентом западным аналогам. Турки явно хотят создать в этом плане конкуренцию американским ПТУР, включая тот же Javelin.

Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи назвал результаты испытаний «гарантированно точными», подчеркнув надёжность системы в реальных боевых условиях.

KARAOK — это переносная система массой менее 16 кг (труба плюс сама ракета). Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения с матрицей изображений, работает днём и ночью, может проводить как прямую, так и «верхнюю» атаку (атаку в верхнюю проекцию). Максимальная дальность превышает 2500 метров.

Несмотря на то, что ПТУР принята на вооружение в 2022 году, её продолжают развивать и тестировать.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Roketsan
