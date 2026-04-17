Блогеры в США троллят Пентагон за давний «отказ» закупать «не стелс» истребители

Источник изображения: topwar.ru

Американские военные блогеры напомнили Пентагону о том, что после операции «Буря в пустыне» военное ведомство США дало обещание «больше никогда не размещать заказы на приобретение обычных истребителей, не обладающих технологией стелс».

Прозвучали эти слова из уст генерала Мэрилла Макпика, которые на тот момент занимал пост начальника штаба ВВС США.

Макпик за проведение своей реформы с объединением тактической и стратегической авиации, а также за введение лётной формы, больше похожей на костюмы пилотов гражданских самолётов, получил в США характеристику одновременно жёсткого и непопулярного реформатора.

Макпик после операции «Буря в пустыне»:

Нет больше смысла покупать обычные «алюминиевые» истребители.

Теперь американские блогеры троллят командование ВВС, напоминая о том, что оно не только решило заказать дополнительные истребители-бомбардировщики F-15, но и вернуть использование в боевых операциях штурмовиков A-10 Thunderbolt:

Алюминий снова в цене.

На самом же деле, при всём прогрессе военных технологий современные конфликты доказывают, что и от хорошо зарекомендовавшей себя техники отказываться не стоит даже самым развитым армиям мира. Потому те же A-10 в бою порой «соседствуют» с F-35 – истребителями пятого поколения, в которые планомерно вводятся функции искусственного интеллекта. Но, как выясняется, одними F-35 крупные боевые задачи сегодня не решаются.